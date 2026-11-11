Đại học Kinh tế Quốc dân phấn đấu vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á

Sáng 11-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi hoa chúc mừng.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sau 70 năm xây dựng và phát triển, ngày nay, Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định vững chắc vị thế là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Quốc dân.

﻿Ảnh: VIẾT CHUNG

Với những đóng góp to lớn đó, Đại học Kinh tế Quốc dân đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Lần này, nhà trường một lần nữa vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân phải nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại học Kinh tế Quốc dân phải chủ động hơn trong nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150 và đến năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực, đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, sáng 11-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhà trường phải tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn, chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần; nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học, thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trở thành địa chỉ hội tụ trí thức và nhân tài...

Thủ tướng Lê Minh Hưng với ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có những bước tiến vượt bậc trong giai đoạn tới, sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam, một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VIẾT CHUNG

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LÂM NGUYÊN