Tập trung tháo gỡ khó khăn về xây dựng trường lớp và tuyển dụng giáo viên

Sáng 9-11, Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc với UBND TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Về phía UBND TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM tiếp đoàn công tác.

Nỗ lực xây trường, bổ sung giáo viên

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cho biết, từ ngày 1-7-2025, TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 168 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô giáo dục toàn thành phố lớn nhất cả nước với 3.438 cơ sở giáo dục, hơn 2,52 triệu học sinh.

Năm 2026, Thành phố tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, giảm 702 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (tỷ lệ 32,08%). Trong đó, đối với bậc phổ thông, năm học 2026-2027, toàn thành phố có 1.223 trường phổ thông với hơn 2 triệu học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM

Về kết quả thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, TPHCM đã triển khai đồng bộ, đúng lộ trình; điều kiện tổ chức dạy học từng bước được bảo đảm. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh THCS học 2 buổi/ngày còn thấp; phần lớn giáo viên môn tích hợp được đào tạo đơn môn nên còn khó khăn khi dạy nội dung ngoài chuyên môn chính.

Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, công tác phát triển đội ngũ giáo viên còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là tình trạng thiếu giáo viên so với định mức và mất cân đối về cơ cấu giữa các cấp học, môn học, địa bàn. Toàn thành phố còn thiếu 8.185 giáo viên so với định mức, tuy nhiên lại thừa cục bộ 1.416 giáo viên. Tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên tập trung tại các địa bàn tăng dân số cơ học cao, khu công nghiệp.

Đảng ủy UBND TPHCM, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM

Về đầu tư xây dựng trường học, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kịp thời bổ sung phòng học phục vụ năm học 2026-2027, Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" được triển khai với tinh thần thi công "3 ca, 4 kíp". Tính đến ngày 5-9-2026, thành phố đã đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới. Từ đây đến ngày 31-12-2026 sẽ đưa thêm vào sử dụng 301 phòng học mới.

Tuy nhiên, toàn thành phố mới đạt 280/300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Có 78/168 phường, xã, đặc khu chưa đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

"Để giải quyết bài toán thiếu trường lớp, cùng với đầu tư xây dựng mới, Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo rà soát, sắp xếp, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, ưu tiên chuyển đổi các cơ sở nhà, đất phù hợp thành cơ sở giáo dục nhằm tiết kiệm nguồn lực đầu tư và bổ sung trường lớp tại những địa bàn có nhu cầu cao. Đến ngày 31-8-2026, thành phố đã chuyển đổi 3 cơ sở thành trường học", đồng chí đồng chí Nguyễn Thanh Xuân thông tin.

Nhiều đề xuất đối với Trung ương

Đánh giá kết quả triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc nhận định, thay đổi lớn nhất của chương trình là học sinh năng động hơn, phát triển tốt hơn phẩm chất và năng lực; riêng đội ngũ giáo viên chuyển đổi rõ nét về đổi mới phương pháp giảng dạy.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng, chương trình cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp hơn tình hình thực tế như: đưa nội dung giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giảng dạy ở các bậc học; dạy học tiếng Anh từ lớp 1; điều chỉnh nội dung tài liệu giáo dục địa phương…

Ở góc độ tổng thể, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát bày tỏ, trong hệ thống giáo dục quốc dân thì giáo dục phổ thông đóng vai trò quan trọng nhất. Trong đó, giáo dục phổ thông cần sự ổn định ít nhất 5 năm. Việc liên tục thay đổi về sắp xếp bộ máy, thi cử, chương trình khiến đội ngũ thầy, cô giáo phải liên tục thích nghi, tác động lớn đến tâm lý của đội ngũ.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát đề xuất tính ổn định đối với giáo dục phổ thông, hạn chế ảnh hưởng tâm lý đội ngũ thầy, cô giáo

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TPHCM đã nhận diện rõ hai vấn đề lớn của giáo dục và hiện đang tập trung tháo gỡ là đầu tư xây dựng trường, lớp và tuyển dụng giáo viên.

Trong đó, đối với đầu tư trường lớp, ngoài việc bổ sung về số lượng còn giải bài toán chênh lệch lớn về chất lượng giữa các địa bàn, giải quyết tình trạng trường học thiếu sân chơi, bãi tập; cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu mới. Hiện thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đến năm học 2027-2028 đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học cho người dân theo tinh thần vừa xây mới vừa nâng cấp chất lượng các trường hiện hữu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TPHCM đã nhận diện rõ hai vấn đề lớn của giáo dục và hiện đang tập trung tháo gỡ là đầu tư xây dựng trường, lớp và tuyển dụng giáo viên

Riêng đối với tuyển dụng giáo viên, thành phố đẩy mạnh việc mời đội ngũ chuyên gia, nghệ sĩ, huấn luyện viên tham gia giảng dạy trong trường phổ thông.

Để đánh giá toàn diện và góp ý sát sườn hơn đối với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề xuất ngành giáo dục cần "đóng nhiều vai".

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề xuất ngành giáo dục cần "đóng nhiều vai" để đánh giá toàn diện kết quả triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Cụ thể, ngoài vai trò là cơ quan quản lý, Sở GD-ĐT TPHCM cần lấy ý kiến đội ngũ thầy, cô giáo - những người trực tiếp triển khai giảng dạy, đồng thời lắng nghe ý kiến của học sinh và phụ huynh về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, đề xuất của các địa phương, đoàn công tác sẽ có đánh giá toàn diện hơn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, những vấn đề còn tồn tại, cần đề xuất cơ chế chính sách gì để vận hành hiệu quả hơn. Kết quả giám sát là cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định các chủ trương, chính sách đối với giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

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