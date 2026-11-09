Trường học đề xuất điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Chiều 9-11, Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với UBND phường Sài Gòn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Ngô Hải Yến báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn phường

Khó khăn quỹ đất và tuyển dụng giáo viên

Theo bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, trên địa bàn phường có 5 cơ sở giáo dục công lập gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS.

"Địa bàn có mật độ dân cư và nhu cầu học tập cao, trong khi quỹ đất dành cho giáo dục hạn chế. Một số trường có diện tích và điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới giáo dục. Việc cải tạo, sửa chữa các công trình trường học có kiến trúc cũ hoặc yếu tố đặc thù về mặt bằng gặp khó khăn. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên chưa đồng đều giữa các môn học; thiếu giáo viên ở một số vị trí, môn học và nhân viên chuyên trách", Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn nêu thực tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc với UBND phường Sài Gòn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản, cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của trường là diện tích đất hạn chế. Trong nhiều năm liền, đơn vị gặp khó trong tuyển dụng giáo viên một số môn đặc thù như: tiếng Nhật, công nghệ, Tổng phụ trách Đội...

Riêng tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, do chưa có giáo viên được đào tạo chuyên môn về hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nên trường phân công giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm. Về lâu dài, đơn vị kiến nghị các trường sư phạm mở thêm chuyên ngành trải nghiệm hướng nghiệp để hoạt động dạy học đi vào chiều sâu, có chất lượng.

Sớm điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa

Đối với việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản đề xuất cần tích hợp nhuần nhuyễn hơn các mạch kiến thức vật lý, hóa học, sinh học trong môn Khoa học tự nhiên, khắc phục tình trạng các mạch kiến thức riêng lẻ dẫn đến việc học sinh quên kiến thức khi qua mạch kiến thức khác.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản mong muốn chương trình đảm bảo tính liên thông về môn học giữa các cấp học

Đại diện Trường THCS Võ Trường Toản mong muốn chương trình đảm bảo tính liên thông về tổ chức môn học giữa các cấp học; đa dạng các mức độ yêu cầu bài tập; tăng học liệu số trực quan, sinh động; cập nhật nội dung mới phù hợp bối cảnh khoa học công nghệ phát triển.

"Chuyển đổi số được kỳ vọng giảm khối lượng công việc cho giáo viên, tuy nhiên thực tế chưa như kỳ vọng. Đơn cử, giáo viên phải tổ chức thêm các hoạt động bình dân học vụ số; hỗ trợ học sinh các hoạt động liên quan công nghệ; dẫn dắt và định hướng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo có đạo đức, trách nhiệm..." (Cô TRẦN THÚY AN, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản)

Liên quan các môn tích hợp, cô Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, nhận định, phụ huynh và học sinh băn khoăn rất nhiều đối với môn Khoa học tự nhiên. Nếu như ở lớp 6, 7, một giáo viên có thể tự tin dạy cả ba phân môn thì ở lớp 8 và 9, giáo viên gặp khó khăn trong dạy chuyên sâu cả ba mạch kiến thức.

Cũng do việc tích hợp ba môn học trước đây vào chung một môn tích hợp ở cấp THCS nhưng khi lên cấp THPT lại tách thành ba môn, nhiều học sinh lớp 10 lựa chọn môn học còn cảm tính, đến cuối năm lớp 10 xin chuyển đổi môn học.

Cô Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, nêu băn khoăn của phụ huynh và học sinh đối với môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS

"Phụ huynh mong muốn ngành giáo dục sớm công bố quy định về thi cử, xét tuyển đại học để học sinh chủ động có kế hoạch học và ôn tập. Tương tự, việc điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cần sớm triển khai, tránh gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, học sinh", cô Trần Thị Hồng Thủy nêu ý kiến.

Riêng ở cấp THPT, thầy Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, cho rằng, hiện nay học sinh lựa chọn môn học ở lớp 10 chưa sát năng lực thực tế dẫn đến bất cập như đổ xô vào một môn học, tạo nên tình trạng thiếu giáo viên, trong khi các môn học không được lựa chọn thừa giáo viên.

Ông Tống Kim Quang, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Sài Gòn nêu thực tế, Phòng Văn hóa - Xã hội hiện có một công chức phụ trách giáo dục, chuyên môn trước đây không thuộc lĩnh vực giáo dục. Để tạo điều kiện tốt hơn cho các trường tự chủ trong tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường đề xuất cơ chế linh hoạt trong việc phân bổ biên chế, giao kinh phí và quy định về đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp. Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường trao đổi tại buổi làm việc

Tin liên quan Tập trung tháo gỡ khó khăn về xây dựng trường lớp và tuyển dụng giáo viên

THU TÂM