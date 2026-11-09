Tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gặp mặt 34 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Các thầy, cô giáo chia sẻ tại cuộc gặp mặt với lãnh đạo Bộ GD-ĐT chiều 9-11. Ảnh: MINH HẢI

34 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh năm nay là các thầy, cô giáo đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những giáo viên có thành tích nổi bật trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các thầy, cô giáo đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập, với mong muốn các em có môi trường giáo dục hạnh phúc, có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn…

Các thầy, cô giáo cũng trao đổi những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy, cô giáo tận tâm, cống hiến với nghề; đồng thời bày tỏ nguyện vọng về cải thiện chế độ chính sách đối với những giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Cô Hoàng Thị Thu Dần, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét điều chỉnh chế độ, chính sách đối với giáo viên làm công tác Đội, nhất là tại những trường có quy mô lớn sau sáp nhập. Theo cô Hoàng Thị Thu Dần, công tác Đội không đơn thuần là hoạt động phong trào mà là một bộ phận góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

Thầy Đặng Phú Vinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang thông tin về trường có phòng học rộng 68m² nhưng có tới 45 học sinh, dẫn tới việc tổ chức các hoạt động dạy học, trải nghiệm gặp nhiều khó khăn. Thầy Đặng Phú Vinh mong các cấp quan tâm hỗ trợ nhà trường cải thiện phòng học, từng bước trang bị bàn ghế phù hợp hơn với lứa tuổi, bảo đảm điều kiện học tập và sức khỏe cho học sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại cuộc gặp mặt chiều 9-11. Ảnh: MINH HẢI

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới. Bộ GD-ĐT đã đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp, xây mới trường mầm non tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng khu vực biên giới.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, Bộ GD-ĐT thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 34 thầy cô giáo được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 34 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Ảnh: MINH HẢI

Lễ tuyên dương các giáo viên tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối 9-11.

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