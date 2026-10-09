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Dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh

SGGPO

Ngày 9-10, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Lão khoa TP Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III năm 2026, chủ đề “Quản lý bệnh ở người cao tuổi: Dự phòng sớm - Điều trị toàn diện”.

Tại hội nghị, gần 300 đại biểu, gồm các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế, các đơn vị đào tạo tại khu vực miền Trung và nhiều địa phương trên cả nước đã cập nhật những tiến bộ trong dự phòng, điều trị và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

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Gần 300 đại biểu tham dự hội nghị

Tại Việt Nam, tỷ lệ già hóa dân số cũng đang tăng nhanh, năm 2026 có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ bước vào giai đoạn dân số già. Cùng với xu hướng này, số người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính ngày càng tăng, đòi hỏi cách tiếp cận điều trị toàn diện, cá thể hóa và phối hợp liên chuyên khoa.

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Thăm khám bệnh cho bệnh nhân và người nhà

Từ kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ rõ những định hướng quan trọng nhằm thích ứng với các căn bệnh lão khoa, đó là dự phòng sớm và tổ chức điều trị toàn diện, phù hợp với đặc điểm đa bệnh lý, đa thuốc và nhu cầu chăm sóc phức tạp của người cao tuổi.

Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức thăm khám, đo đường huyết mao mạch, khám mắt và tư vấn sức khỏe cho gần 200 người bệnh và người thân cùng tham gia.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Người cao tuổi Mao mạch Bệnh viện Trung ương Huế Dân số Già Cá nhân hóa Mạn tính Năm 2026 Y khoa Bệnh lý

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