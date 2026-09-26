Đào tạo bác sĩ phải đạt năng lực thực hành

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh là một “cửa kiểm tra” năng lực trước khi bác sĩ hành nghề. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong bài toán bảo đảm chất lượng đào tạo y khoa.

GS-TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: T.AN)

Đó là thông tin được GS-TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ tại hội nghị khoa học với chủ đề “Nâng tầm đào tạo, phát triển lâm sàng, đổi mới nghiên cứu” tổ chức vào chiều 26-9.

Theo GS-TS Trần Diệp Tuấn, giáo dục y khoa đang chuyển từ mô hình đào tạo truyền thống sang đào tạo dựa trên năng lực. Từ nhu cầu thực tế, cơ sở đào tạo phải xác định bác sĩ cần những năng lực gì, xây dựng chương trình phù hợp và thiết kế phương pháp lượng giá để xác định người học có thực sự đạt các năng lực đó hay không.

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề được kỳ vọng trở thành công cụ đánh giá năng lực tối thiểu của người học trước khi hành nghề. Yêu cầu này càng được đặt ra trong bối cảnh số cơ sở đào tạo y khoa tăng nhanh, từ khoảng 8 trường cách đây hơn 15 năm lên 36 trường hiện nay.

"Vượt qua kỳ kiểm tra không đồng nghĩa bài toán chất lượng đào tạo đã được giải quyết. Thi đậu thật ra không phải quá khó. Nhưng liệu trường có đào tạo các em thực sự đủ năng lực để trở thành bác sĩ hay không thì đó mới là điều đáng nói", GS-TS Trần Diệp Tuấn chia sẻ.

Theo GS-TS Trần Diệp Tuấn, bên cạnh kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề, chương trình đào tạo của các trường cần được kiểm định. Do y khoa có đặc thù về phương thức đào tạo và năng lực đầu ra, cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định phù hợp, không thể áp dụng máy móc bộ tiêu chuẩn chung cho các ngành khác.

"Thước đo chất lượng không chỉ nằm ở việc sinh viên biết bao nhiêu kiến thức hay có vượt qua kỳ thi hay không, mà phải xác định người học có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực hành lâm sàng và chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, việc đánh giá năng lực ngay tại môi trường làm việc, thực hành lâm sàng là khâu khó nhưng quan trọng. Đây là cơ sở để xác định người học có thực sự thực hiện được những yêu cầu nghề nghiệp hay mới chỉ nắm kiến thức lý thuyết", GS-TS Trần Diệp Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời, GS-TS Trần Diệp Tuấn góp ý, cùng với chuẩn bị cho kỳ kiểm tra năng lực quốc gia, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm định chương trình, phương pháp lượng giá và phát triển đội ngũ giảng viên. Mục tiêu cuối cùng của đào tạo y khoa không chỉ là giúp sinh viên vượt qua một kỳ thi, mà phải bảo đảm người tốt nghiệp đủ năng lực thực hành và chăm sóc người bệnh.

Tại hội nghị, TS-BS Đỗ Nguyên Tín, giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM, cho rằng người học cần tiến từ "biết", "biết cách làm", "thể hiện được" đến “thực sự làm được”. Muốn vậy, các trường phải đổi mới phương pháp đào tạo, đồng thời tạo môi trường và đầu tư công cụ để sinh viên được thực hành. Công nghệ không phải đích đến mà là công cụ được lựa chọn để giúp người học đạt năng lực thực hành cần thiết.

THÀNH SƠN