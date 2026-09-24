Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Khẩn trương sắp xếp cơ sở y tế, không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh

Sáng 24-9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã thực tế khảo sát và làm việc về phát triển, mở rộng trụ sở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận tại buổi khảo sát (Ảnh: THÀNH AN)

Đoàn đã khảo sát 3 địa điểm gồm khu nhà đất số 187/4 đường Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm; số 314 đường Trần Phú, phường An Đông và số 1 đường Đặng Thái Thân, phường Chợ Lớn.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, điều chuyển, bố trí lại cơ sở vật chất theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, ưu tiên những cơ sở đang chịu áp lực lớn. Những khu đất, trụ sở đang bỏ trống nhưng ngành y tế có nhu cầu sử dụng cần khẩn trương triển khai, không để kéo dài.

"Việc tận dụng các cơ sở sẵn có không chỉ tránh lãng phí đất đai, tài sản công mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối, cải thiện không gian điều trị, môi trường làm việc và điều kiện phục hồi sức lao động của nhân viên y tế”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, thành phố thống nhất chủ trương chuyển đổi cơ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (đường 3 Tháng 2, phường Minh Phụng), để bố trí cơ sở 3 Bệnh viện Tâm thần, ưu tiên phục vụ trẻ em. “Không thể chấp nhận một cơ sở mỗi ngày tiếp nhận từ 300-500 lượt trẻ em nhưng diện tích chỉ khoảng 218m². Các em phải ngồi tràn ra hành lang, vỉa hè, khu vực trước cửa nhà vệ sinh. Điều đó rất nhói lòng”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trăn trở.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát khu nhà đất số 187/4 đường Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, Sở Y tế, Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khẩn trương sửa chữa, cải tạo cơ sở mới, đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất, bảo đảm không gian khang trang, rộng rãi, thông thoáng. Mục tiêu là cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên y tế và quan trọng hơn là nâng cao điều kiện chăm sóc, điều trị cho người bệnh, nhất là trẻ em.

Về lâu dài, Bệnh viện Tâm thần cần nghiên cứu phát triển mô hình điều trị ban ngày, khi cần thiết có thể tổ chức điều trị bán trú cho trẻ em. Đối với cơ sở 1 Bệnh viện Tâm thần, thành phố định hướng tạm thời di dời về khu đất tại phường Phú Lâm. Sau khi hoàn tất di dời, cơ sở hiện nay sẽ được hoàn trả cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục khai thác, sử dụng, góp phần giải quyết áp lực về cơ sở vật chất của bệnh viện này.

Đối với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu việc di dời kho và sử dụng tạm khu đất số 824, đường Võ Văn Kiệt, phường An Đông phải được triển khai phù hợp, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục trong quá trình đầu tư, xây dựng các khối nhà mới. Đối với khu đất số 314 đường Trần Phú, phường An Đông, TPHCM thống nhất nghiên cứu bố trí trạm y tế theo quy chuẩn mới.

“Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang được phân công hỗ trợ Trạm y tế An Đông, bệnh viện cần nghiên cứu mô hình “2 trong 1”, vừa phục vụ y tế cơ sở, vừa hỗ trợ giảm áp lực cho bệnh viện. Khu đất này từng được sử dụng làm bệnh viện dã chiến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 nên còn một số điều kiện kỹ thuật của cơ sở y tế. Sở Y tế phối hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và phường An Đông nghiên cứu phương án sử dụng hiệu quả cơ sở này”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gợi mở.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát trụ sở số 1 đường Đặng Thái Thân, phường Chợ Lớn (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Đối với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc hoan nghênh chủ trương xây dựng mô hình trạm y tế kiểu mẫu tại phường Chợ Lớn. Trước mắt, có thể nghiên cứu phương án tạm thời giao cơ sở này cho Bệnh viện Đại học Y Dược tham gia khai thác, góp phần giảm áp lực cho bệnh viện; đồng thời nghiên cứu vị trí phù hợp để bố trí Trạm y tế phường Chợ Lớn.

"Có thể nghiên cứu mô hình “2 trong 1”, vừa khai thác cơ sở hiện có để hỗ trợ hoạt động chuyên môn của bệnh viện, vừa duy trì chức năng y tế cơ sở. Y tế cơ sở phải tập trung vào dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh, theo dõi và đánh giá mô hình bệnh tật trên địa bàn. Các bệnh viện tuyến trên có trách nhiệm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở thông qua hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phối hợp chăm sóc sức khỏe người dân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, về lâu dài, TPHCM có chủ trương di dời một số trường đại học, cơ sở y tế ra khỏi khu vực trung tâm nhằm giảm áp lực giao thông, phát triển đô thị, cải thiện cảnh quan và môi trường. Tuy nhiên, khi thực hiện phải tính toán đồng bộ phương án sử dụng lại các cơ sở sau di dời, không để đất đai, cơ sở vật chất bị bỏ trống hoặc xuống cấp.

“Mỗi mét vuông đất, mỗi trụ sở, mỗi cơ sở y tế của thành phố phải được khai thác với hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho người dân. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế TPHCM: sử dụng hiệu quả nguồn lực công, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối, nâng cao năng lực y tế cơ sở và bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên tục, thuận lợi”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

THÀNH SƠN