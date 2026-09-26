PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch, Chủ tịch danh dự và 6 Phó Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ảnh: HIỆP HỘI Y HỌC TPHCM)

Hiệp hội Y học TPHCM vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm tổng kết hoạt động thời gian qua, thống nhất phương hướng nhiệm kỳ mới, kiện toàn bộ máy tổ chức và bầu Ban Chấp hành cùng các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM, trong bối cảnh TPHCM mở rộng không gian phát triển, các tổ chức hội đứng trước yêu cầu phải điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập và hội nhập để phù hợp với quy mô mới của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: HIỆP HỘI Y HỌC TPHCM)

Đại hội lần này không chỉ là một kỳ đại hội thường kỳ mà còn đánh dấu bước chuyển từ mô hình tổ chức trước đây sang một mô hình rộng hơn, đa dạng hơn và đặt ra những yêu cầu cao hơn về năng lực kết nối. “Sự hội nhập này không làm mất đi bản sắc của từng tổ chức, mà ngược lại sẽ tạo điều kiện để chúng ta kết nối tốt hơn, chia sẻ nguồn lực hiệu quả hơn và cùng nhau đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Hiệp hội Y học TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã tiến hành bầu và công bố bộ máy lãnh đạo chủ chốt, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và toàn thể Ban Chấp hành.

Kết quả, PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031; PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung được bầu giữ vai trò Chủ tịch Danh dự của Hiệp hội.

Đại hội cũng bầu ra 6 Phó Chủ tịch gồm TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, BS-CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng, TS-BS Lê Ngọc Long, PGS-TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo và PGS-TS-BS Lê Thị Anh Thư.

Toàn thể Ban Chấp hành Hiệp hội Y học TPHCM khóa I gồm 95 thành viên, là các chuyên gia y tế, đại diện các trường đại học, bệnh viện lớn và các hội chuyên khoa trực thuộc. Ban Chấp hành cũng bầu Ban Thường vụ gồm 17 thành viên, đại diện nhiều lĩnh vực chuyên khoa và cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

Ban Thường vụ Hiệp hội Y học TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội (Ảnh: HIỆP HỘI Y HỌC TPHCM)

Phát biểu tại Đại hội, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi TPHCM mở rộng không gian phát triển, kéo theo yêu cầu tái cấu trúc hệ thống y tế với quy mô lớn hơn và phạm vi phục vụ rộng hơn.

TPHCM đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”, dựa trên ba trụ cột gồm y tế cơ sở, y tế chuyên sâu và chuyển đổi số. Trong nhiệm kỳ mới, Sở Y tế đề nghị Hiệp hội tập trung vào 4 nhiệm vụ: đồng hành củng cố y tế cơ sở; phát huy vai trò các hội chuyên khoa trong phát triển các cực y tế; tham gia xây dựng các trung tâm chuyên sâu, trung tâm xuất sắc; đồng thời tăng cường tư vấn, phản biện khoa học và truyền thông y học chính thống.

“Thành phố đang triển khai chương trình kết nối bệnh viện, trung tâm y tế với 168 trạm y tế. Các hội chuyên khoa được kỳ vọng tham gia xây dựng hướng dẫn thực hành, hỗ trợ hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật phù hợp cho tuyến cơ sở. Thước đo hiệu quả không phải là số lượng lớp tập huấn được mở, mà là sau đào tạo, trạm y tế làm thêm được kỹ thuật gì, người dân được chăm sóc an toàn ngay tại địa phương mà không phải chuyển viện tuyến trên”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng yêu cầu.

Đồng thời, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng mong muốn Hiệp hội kết nối đội ngũ chuyên gia với các khu vực đang hình thành cực y tế, thúc đẩy nghiên cứu đa trung tâm và đóng góp những ý kiến chuyên môn độc lập, dựa trên bằng chứng cho các chính sách của ngành.

Tân Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM

THÀNH SƠN