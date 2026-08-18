Dấu ấn khó quên của học sinh lớp 1 trong ngày đầu tiên đi học

Ngày tựu trường năm học 2026-2027 được nhiều trường Tiểu học ở TPHCM chuẩn bị như một ngày hội, với những hoạt động đón chào đặc biệt dành cho học sinh lớp 1. Từ mascot, góc check-in, trò chơi vận động đến những món quà nhỏ, các trường mong muốn giúp các em bớt bỡ ngỡ, tự tin hòa nhập và lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học hào hứng tham gia các hoạt động trong ngày đầu tiên đến trường.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Vũng Tàu), nhà trường tổ chức “Ngày hội em vào lớp 1” với những hoạt động sôi nổi. Học sinh được cha mẹ đưa vào trường, tham gia các tiết mục văn nghệ do học sinh lớp trên biểu diễn, tham quan khuôn viên trường và làm quen với các địa điểm như nhà vệ sinh, phòng y tế, phòng chức năng.

Các em cũng được vui chơi, nhận những món quà nhỏ và lưu lại hình ảnh tại góc “Check-in ngày đầu tiên”. Nhà trường kỳ vọng những hoạt động này giúp học sinh lớp 1 giảm bớt tâm lý bỡ ngỡ, giúp các em cảm nhận được môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Phụ huynh, học sinh được chào đón ngay từ cổng trường.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Thủy, nhà trường đặc biệt chú trọng tạo tâm thế vui vẻ, thoải mái cho học sinh trong những ngày đầu năm học. Giáo viên cư xử ân cần, nhẹ nhàng, tạo không khí gần gũi, ấm áp trong lớp học. Các hoạt động dân vũ cũng được chuẩn bị để học sinh vừa vận động, vừa có cơ hội giao lưu, gắn kết bạn bè.

Giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu khối lớp 1 ra mắt phụ huynh, học sinh.

“Ban giám hiệu xác định lớp 1 là khối đầu cấp có đặc thù riêng, vừa dạy vừa dỗ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và yêu thương. Vì vậy, nhà trường phân công những giáo viên giàu kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm tốt, năng lực chuyên môn và trên hết là sự tận tâm với học sinh”, cô Thủy chia sẻ.

Học sinh lớp 1 được chào đón bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Long Hải), ngày tựu trường của học sinh lớp 1 cũng được tổ chức một cách ấn tượng để trở thành ngày đầu tiên đáng nhớ của các em.

Cô Bùi Lê Bảo Khánh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mục tiêu của nhà trường là giúp học sinh bớt bỡ ngỡ, lo lắng khi rời môi trường mầm non, thay vào đó là sự tò mò, hào hứng khi bước vào trường tiểu học.

Những nhân vật ngộ nghĩnh chào đón các em học sinh.

Ngay từ ngày đầu đến trường, học sinh lớp 1 được các nhân vật mascot chào đón. Nhà trường còn bố trí nhiều khu vực trải nghiệm, trò chơi vận động và các góc khám phá để các em mạnh dạn giao tiếp, thể hiện khả năng của mình.

Tại các trạm trò chơi vận động như chạy zích zắc, ném vòng, nhảy vào tâm vòng tròn..., giáo viên vừa tổ chức hoạt động vừa ghi nhận những học sinh có tố chất nhanh nhẹn, khéo léo để có định hướng bồi dưỡng, bổ sung cho các đội tuyển aerobic, thể dục thể thao của trường.

Học sinh lớp 1 hào hứng tham gia trò chơi vận động.

Ở “Trạm Nét vẽ nhí”, những học sinh có năng khiếu mỹ thuật được giáo viên ghi nhận. Trong khi đó, “English Corner” giúp nhà trường phát hiện những học sinh đã được gia đình cho làm quen với tiếng Anh và có tố chất để tiếp tục bồi dưỡng.

Một hoạt động ý nghĩa khác khác là “Cây yêu thương”, nơi phụ huynh có thể gửi những điều muốn nói cùng con, chia sẻ với nhà trường và thầy cô.

Cây yêu thương - Nơi phụ huynh gửi gắm những lời muốn nói.

Trường Tiểu học Chu Văn An cũng bố trí nhiều góc check-in để lưu giữ hình ảnh ngày đầu đến trường của học sinh và chuẩn bị những món quà nhỏ dành tặng các em.

Theo cô Bảo Khánh, các hoạt động nhằm tạo dấu ấn tuổi thơ cho học sinh và cũng là dịp để nhà trường gặp gỡ, lắng nghe phụ huynh để hoàn thiện định hướng phát triển.

Học sinh lớp 1 tham dự các hoạt động với sự hào hứng, thích thú.

Còn tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Phú Mỹ), Đoàn sinh viên tình nguyện ngắn hạn POSCO Beyond kỳ thứ 19 (Hàn Quốc) phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Mỹ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Hàn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tình nguyện cộng đồng của Đoàn sinh viên POSCO Beyond tại phường Phú Mỹ, diễn ra từ ngày 14 đến 18-8.

Màn trình diễn võ thuật đặc sắc của học sinh Trường Tiểu học Quang Trung.

Tại chương trình giao lưu, các sinh viên tình nguyện POSCO Beyond biểu diễn nhiều tiết mục nhảy K-pop, hợp xướng và Taekwondo. Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Quang Trung cũng mang đến các tiết mục “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai”, “Một vòng Việt Nam” và màn trình diễn võ thuật Taekwondo.

Các tiết mục được chuẩn bị công phu, tạo không khí sôi nổi và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho học sinh, giáo viên, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị Việt - Hàn.

Ông Jung Jung Tea, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM nhấn mạnh những hoạt động tình nguyện không chỉ góp phần xây dựng môi trường học tập tốt hơn cho học sinh mà còn gieo những hạt giống của tình yêu thương, hy vọng và tình hữu nghị giữa hai nước.

Trước đó, từ ngày 14 đến 17-8, Đoàn sinh viên tình nguyện POSCO Beyond kỳ thứ 19 phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Phú Mỹ tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng tại Trường Tiểu học Quang Trung và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Tình nguyện viên trồng 500 cây xanh trong khuôn viên trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Tại Trường Tiểu học Quang Trung, 64 sinh viên tình nguyện, gồm 53 sinh viên Hàn Quốc và 11 sinh viên Việt Nam, đã tham gia vẽ, tô màu các bức tranh trên tường dọc khu vực cầu thang lên các khối lớp học tại Trường Tiểu học Quang Trung. Bên cạnh đó, đoàn tham gia sửa chữa, lát gạch sân trường, cải tạo bồn hoa và trồng 500 cây xanh trong khuôn viên trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Các tình nguyện viên còn hướng dẫn học sinh làm móc khóa, quạt thân thiện với môi trường và một số đồ chơi sáng tạo, cũng như trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc, làm quen với tiếng Hàn…

Thêm một số hình ảnh đẹp ghi nhận tại các trường Tiểu học:

HỒNG LEN - NGÔ CHIẾN - KHÁNH CHI