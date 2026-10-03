Dấu ấn Việt - Nhật trong những khu đô thị đồng kiến tạo giàu sức sống

Từ Akari City đến Mizuki Park và đại đô thị tích hợp, Nam Long cùng các đối tác Nhật đưa kinh nghiệm quốc tế vào quy hoạch, tiện ích và quá trình hình thành cộng đồng cư dân.

Ngày 24/9, Nam Long cùng Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad tổ chức Lễ mừng thành công dự án Akari City. Toàn bộ hơn 3.500 sản phẩm đã được thị trường đón nhận, tỷ lệ hấp thụ đạt 100% và 97% hộ đã nhận sổ hồng. Dấu mốc ghi nhận dự án hoàn tất trọn vẹn từ phát triển sản phẩm, bàn giao, pháp lý đến hình thành cộng đồng.

Ông Ng Joo Tong, Giám đốc Điều hành Nam Long Land, cho biết: “Hơn 3.500 sản phẩm được thị trường đón nhận, những ô cửa sáng đèn, một cộng đồng dân cư sầm uất đã tạo nên thành công của Akari City, cũng là dấu ấn trong mối quan hệ hợp tác chiến lược của Nam Long và các đối tác Nhật Bản. Thành công tại Akari City là nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục đồng kiến tạo những khu đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn của tương lai, giàu sức sống, vì một Việt Nam phát triển”.

Akari City đạt tỷ lệ hấp thụ 100%, với 97% hộ đã nhận sổ hồng

Quan hệ hợp tác Việt - Nhật tại Nam Long bắt đầu từ năm 2015 với Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad. Đến năm 2025, Tokyu Corporation tham gia Izumi City, đánh dấu cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác quốc tế của Nam Long. Ba doanh nghiệp Nhật Bản đều có hơn 100 năm kinh nghiệm trong bất động sản, giao thông, thương mại và dịch vụ đô thị. Đến cuối năm 2025, danh mục hợp tác đạt 9 dự án, hơn 400 ha và trên 20.000 sản phẩm nhà ở.

Giá trị được bồi đắp từ cộng đồng hiện hữu

Trên diện tích 8,5 ha tại cửa ngõ phía tây TPHCM, các khối căn hộ Akari City được kết nối bằng giao thông nội khu, cảnh quan và hệ tiện ích chung. Trường học, khu thương mại, sân chơi, đường dạo và không gian sinh hoạt phục vụ nhu cầu học tập, mua sắm, vận động và gặp gỡ của cư dân.

Kết quả về tiêu thụ sản phẩm, bàn giao và cấp sổ hồng phản ánh năng lực thực thi của liên doanh. Các đối tác Nhật tham gia với vai trò “đồng kiến tạo, đồng vận hành”, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với hiểu biết của Nam Long về pháp lý, thị trường và đời sống gia đình Việt.

Akari City ghi dấu ấn hợp tác thành công giữa Nam Long và các đối tác Nhật Bản trong phát triển sản phẩm, bàn giao, pháp lý đến hình thành cộng đồng

Từ Akari City, mô hình này được mở rộng, điển hình tại Mizuki Park. Khu đô thị rộng 26 ha do Nam Long, Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad phát triển, dành hơn 71% diện tích cho công viên, kênh đào, Vườn Nhật và tiện ích công cộng.

Sau hơn 7 năm, Mizuki Park đã đón hơn 4.000 gia đình về sinh sống. Công viên, đường dạo và khoảng xanh tạo không gian vận động, thư giãn, gặp gỡ cho nhiều thế hệ. Cảnh quan qua đó tham gia trực tiếp vào đời sống cư dân.

Những khoảng xanh, kiến trúc độc đáo đậm chất Nhật tại Mizuki Park

Mizuki Park tiếp tục bổ sung Trellia Cove, phân khu compound cuối cùng của khu đô thị. Mới đây, Trellia Vista, tháp cuối cùng của phân khu cũng vừa được giới thiệu, sở hữu vị trí kề cận kênh tự nhiên với hai mặt hướng thủy. Tòa tháp được kỳ vọng trở thành lựa chọn an cư độc đáo, yên bình trong một Mizuki Park đã thành hình.

Kinh nghiệm quốc tế trong nhiều hình thái đô thị

Kinh nghiệm Nhật Bản hiện diện qua kỷ luật kế hoạch, độ chính xác trong thiết kế, kiểm soát chất lượng và cách phát triển tiện ích theo tốc độ hình thành cộng đồng. Nam Long bổ sung hiểu biết về pháp lý, khí hậu, văn hóa sống và nhu cầu tại từng địa phương.

Tại Waterpoint, bài toán phát triển được đặt trong quy mô 355 ha bên sông Vàm Cỏ Đông. Các phân khu được kết nối qua hạ tầng nội khu, sáu lớp mảng xanh cùng hệ thống giáo dục, thương mại, thể thao và công viên. Làng Văn hóa Việt - Nhật rộng gần 7.000 m2 tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và ghi dấu sự giao thoa văn hóa trong tổng thể dự án.

Izumi City mở ra một lớp hợp tác mới khi Tokyu Corporation tham gia từ năm 2025. Khu đô thị 170 ha tại cửa ngõ phía đông TPHCM gắn với các trục giao thông vùng và sân bay quốc tế Long Thành. Kinh nghiệm của Tokyu trong giao thông, thương mại và dịch vụ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị.

Làng Văn hóa Việt - Nhật tạo không gian sinh hoạt cộng đồng độc đáo tại Waterpoint

Tại Elyse Island, Nam Long và Nishi-Nippon Railroad phát triển một hình thái sống riêng tư trên đảo tự nhiên Đại Phước. Khu đô thị rộng 45 ha kết hợp biệt thự, cảnh quan sông nước và tiện ích nghỉ dưỡng. Không gian onsen cùng tinh thần hiếu khách Omotenashi đưa dấu ấn Nhật Bản vào trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.