Khi mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, những bữa tối sum họp, gặp gỡ hay kỷ niệm trở thành dịp để mỗi thực khách khám phá những trải nghiệm ẩm thực mới. Tại Korin, nhà hàng Nhật Bản đương đại trên phố Đông Du (TPHCM), không khí chuẩn bị cho mùa lễ hội thêm phần đặc biệt với sự hiện diện của đầu bếp Junichi Yoshida từ ngày 22 - 25/11.

Gắn liền với dấu ấn của nhà hàng Hibana by Koki bốn năm liên tiếp đạt một sao Michelin, vị đầu bếp Nhật Bản sẽ cùng đội ngũ Korin hoàn thiện thực đơn mới lấy cảm hứng từ những sản vật mùa đông xứ Phù Tang, hứa hẹn mang đến một điểm hẹn ẩm thực tinh tế và đáng mong chờ nhất mùa lễ hội.

Hương vị mùa đông Nhật Bản dưới bàn tay đầu bếp Michelin

Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, mỗi mùa đều có những hương vị riêng để mong đợi. Nếu mùa xuân gắn với những sản vật non tươi, mùa thu là thời điểm của nấm và các món ăn đậm đà, thì mùa đông lại được chờ đón bởi những loại cá biển béo ngậy, cua Matsuba chắc ngọt hay củ cải daikon thanh dịu trong các món hầm nóng.

Đầu bếp Junichi Yoshida

Người Nhật có khái niệm shun, chỉ thời điểm nguyên liệu đạt độ ngon đặc trưng theo mùa. Bởi vậy, một thực đơn mùa đông không đơn thuần là sự thay đổi món ăn, mà còn thể hiện cách người đầu bếp lựa chọn sản vật, điều chỉnh kỹ thuật và sắp đặt hương vị để thực khách cảm nhận được nét riêng của mùa lạnh.

Tinh thần ấy đang được đầu bếp Junichi Yoshida cùng đội ngũ Korin đưa vào những thực đơn mới, dự kiến giới thiệu trong mùa lễ hội cuối năm.

Từ ngày 22 - 25/11/2026, đầu bếp Junichi Yoshida có mặt tại nhà hàng Korin để trực tiếp tham gia giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện thực đơn. Ông là đầu bếp góp phần tạo nên danh tiếng của Hibana by Koki tại Capella Hanoi, nhà hàng bốn năm liên tiếp được Michelin trao một sao, nổi bật với nghệ thuật Teppanyaki và kỹ thuật chế biến Wagyu.

Không gian nhà hàng Korin

Tại Korin, vị đầu bếp Nhật Bản tiếp tục phát triển phong cách ẩm thực đương đại, đề cao nguyên liệu theo mùa và sự cân bằng hương vị, đồng thời kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại để mang đến những cách thưởng thức mới.

Thực đơn mùa đông tại Korin sẽ gồm bốn lựa chọn Umi, Sora, Hikari và Kagayaki, từ sáu đến chín món, mang đến những hành trình thưởng vị với điểm nhấn riêng. Ở những món mở đầu, soufflé nghêu kết hợp nước dùng nghêu trong và dầu mitsuba (mùi tây Nhật Bản), tôn lên vị ngọt thanh của hải sản bằng hương thảo mộc tươi mát, nhẹ nhàng.

Một kết hợp khác đáng chú ý là gan ngỗng áp chảo cùng củ cải daikon hầm dashi và miso-bushi, một loại gia vị lên men độc đáo của Nhật Bản, được làm từ miso nén thành khối, sấy khô và ủ trong hơn ba tháng trước khi bào mỏng. Độ béo của gan ngỗng được cân bằng bằng vị thanh ngọt của củ cải, trong khi dashi và miso-bushi bổ sung chiều sâu umami cho món ăn.

Những sản vật đặc trưng mùa đông Nhật Bản sẽ được đưa vào thực đơn mùa lễ hội

Những sản vật đặc trưng của mùa đông Nhật Bản cũng được đưa vào các thực đơn cao cấp hơn. Đó là các loại cá theo mùa dùng cho sashimi và nigiri sushi, bào ngư kết hợp xốt caviar, hay cua Matsuba với phần gạch cua đậm vị, nguyên liệu được giới sành ăn Nhật Bản đặc biệt yêu thích khi mùa lạnh đến.

Đáng mong chờ không kém là Matsusaka Beef, một trong những dòng Wagyu danh tiếng nhất Nhật Bản, được chế biến theo kỹ thuật nướng giòn đặc trưng làm nên danh tiếng của đầu bếp Junichi Yoshida. Sự tương phản giữa lớp ngoài giòn và phần thịt mềm mọng bên trong tiếp tục thể hiện kỹ nghệ kiểm soát nhiệt độ vốn là dấu ấn của ông.

Matsusaka Beef, một trong những dòng Wagyu danh tiếng nhất Nhật Bản

Thực đơn dự kiến khép lại bằng kakigori, món đá bào kiểu Nhật, mang đến một kết thúc thú vị sau những món ăn giàu hương vị. Từ nước dùng nóng, hải sản mùa đông đến Wagyu và món tráng miệng, các thực đơn được xây dựng với sự thay đổi về nhiệt độ, kết cấu và cường độ hương vị, để bữa ăn có những điểm nhấn và khoảng nghỉ vừa đủ.

Điểm hẹn cho những bữa tối đáng nhớ mùa lễ hội

Tọa lạc tại số 20 Đông Du, Korin sở hữu không gian hai tầng với chỉ 46 chỗ ngồi. Sắc đồng ấm, ánh sáng dịu cùng cách bài trí tiết chế tạo nên bầu không khí phù hợp cho những cuộc trò chuyện kéo dài bên bàn ăn. Tầng một là không gian thưởng thức chính, trong khi tầng hai gồm các phòng ăn riêng, thích hợp cho những buổi tiếp đón đối tác, gặp gỡ bạn bè hay kỷ niệm cùng người thân.

Điểm thú vị của Korin còn nằm ở triết lý “Where Light Reveals Flavor” - Ánh sáng hé lộ hương vị. Ánh sáng không chỉ tạo nên bầu không khí mà còn được sử dụng để làm nổi bật màu sắc, kết cấu và cách trình bày món ăn, từ lớp men ánh kim trên đồ gốm đến những chi tiết phản chiếu trên bề mặt nguyên liệu.

Thực khách trải nghiệm tại Nhà hàng Korin

Trải nghiệm thưởng thức được hoàn thiện bằng bộ sưu tập sake tuyển chọn từ Nhật Bản, các loại cocktail lấy cảm hứng từ những trạng thái của ánh sáng và trà thủ công được chế tác bởi các nghệ nhân Nhật Bản. Cùng với phong cách phục vụ omotenashi chu đáo, kín đáo, mỗi bữa ăn được chăm chút để thực khách có thể thong thả tận hưởng món ngon và những cuộc gặp gỡ.

Những bữa ăn mùa lễ hội không đơn thuần là dịp thưởng thức món ngon, mà còn là cách dành sự trân trọng cho những người đồng hành. Giữa nhịp sống rộn ràng của TPHCM những ngày cuối năm, Korin hứa hẹn trở thành điểm hẹn lý tưởng để cùng người thân, bạn bè hay đối tác tận hưởng những hương vị mùa đông Nhật Bản và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.