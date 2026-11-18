Ngày 18-11, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế), cho biết lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại vườn trong 10 tháng của năm 2026 giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuyến đường lên Vườn quốc gia Bạch Mã bị chia cắt kéo dài khiến lượng khách du lịch giảm mạnh

Video: Tuyến đường lên Bạch Mã bị chia cắt kéo dài từ cuối năm 2025

Nguyên nhân chủ yếu là đợt mưa lớn kéo dài cuối năm 2025 làm cuốn trôi taluy âm, đứt gãy hoàn toàn nền đường, tạo vực sâu khoảng 50m trên tuyến đường độc đạo từ quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã, khiến giao thông bị chia cắt đến nay chưa được khắc phục.

Trong thời gian chờ sửa chữa, Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức lối đi tạm xuyên rừng, vòng tránh điểm sạt lở để phục vụ du khách và lực lượng làm nhiệm vụ. Người dân, du khách phải đi bộ qua khu vực đứt gãy rồi tiếp tục hành trình bằng xe máy nên việc di chuyển rất khó khăn.

Sạt trượt nghiêm trọng, tạo vực sâu khoảng 50m khiến giao thông lên đỉnh Bạch Mã chia cắt từ cuối năm 2025

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, phương án khắc phục tuyến đường đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT) đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Công trình có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, dự kiến bố trí vốn thi công, xử lý dứt điểm trong năm 2027.

Cán bộ kiểm lâm dùng dây thừng vận chuyển đồ đạc qua điểm sạt lở

Dựng biển cảnh báo điểm sạt lở trên đường lên đỉnh Bạch Mã

Du khách băng rừng lên đỉnh Bạch Mã tham quan nghỉ dưỡng

Vườn quốc gia Bạch Mã rộng gần 37.500ha, là điểm đến du lịch nổi tiếng của TP Huế, thu hút du khách trong và ngoài nước bởi hệ sinh thái rừng nhiệt đới và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

VĂN THẮNG