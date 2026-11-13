TPHCM khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số

Tối 13-11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 khai mạc với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”.

Chương trình do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở VH-TT chủ trì thực hiện, diễn ra trong hai ngày 13 và 14-11, với một số hoạt động hưởng ứng kéo dài đến 15-11.

Giới trẻ thích thú trải nghiệm không gian sáng tạo nội dung số tại TPHCM tối 13-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tuần lễ bao gồm chuỗi hoạt động giao lưu, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo số, quảng bá di sản, văn hóa, ẩm thực, đồng thời hướng dẫn kỹ năng livestream, nhằm tạo hiệu ứng tương tác gia tăng với cộng đồng mạng.

Sự kiện góp phần kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Khách tham quan không gian trải nghiệm Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM tối 13-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết tuần lễ hướng đến kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ sáng tạo, góp phần xây dựng một hệ sinh thái nội dung số chuyên nghiệp, văn minh và lan tỏa hình ảnh đô thị năng động, nghĩa tình.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và du khách có thể khám phá không gian trưng bày của TikTok, YouTube, Meta và các đơn vị MCN; trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) và phòng thu livestream trực tiếp.

Du khách tham quan, khám phá không gian trải nghiệm của Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM tối 13-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày 14-11, chương trình tiếp tục với tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, doanh nghiệp và nhà sáng tạo; hội thảo tập huấn về pháp luật, chuẩn mực văn hóa và ứng dụng AI trong sản xuất nội dung.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc tối 13-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm nhấn của tuần lễ là cuộc thi video ngắn “Tự hào Thành phố mang tên Bác” trên các nền tảng số, nhận bài từ ngày 15-11-2026 đến hết 31-3-2027, dành cho cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

Đại diện TikTok Việt Nam cho biết, chỉ sau vài ngày khởi động, hashtag của cuộc thi đã thu hút hơn 6.000 video hưởng ứng, cho thấy sức lan tỏa của các giá trị văn hóa, lịch sử TPHCM trong cộng đồng sáng tạo trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa đại diện Liên minh truyền thông đa nền tảng TPHCM tối 13-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khuôn khổ tuần lễ, UBND TPHCM ra mắt Liên minh truyền thông đa nền tảng TPHCM, nhằm tạo cầu nối huy động sức mạnh tổng hợp của các chủ thể trong hệ sinh thái số, bao gồm báo chí, truyền thông và doanh nghiệp công nghệ.

THI HỒNG