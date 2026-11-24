UBND tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả SIPAS và PAR INDEX năm 2026, trong đó ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh dẫn đầu chỉ số SIPAS.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu chỉ số SIPAS ở khối các cơ quan thuộc UBND tỉnh Gia Lai, với 90,01%. Đây cũng là đơn vị cấp sở duy nhất có mức hài lòng trên 90%. Xếp tiếp theo là Sở GD-ĐT, Sở Tư pháp, Sở KH-CN, Sở Tài chính. Toàn bộ 15 cơ quan đều có chỉ số SIPAS từ 81% trở lên.

Đối với chỉ số PAR INDEX khối sở, ngành (đã tích hợp kết quả SIPAS), Văn phòng UBND tỉnh đứng đầu với 98,33%. Các đơn vị tiếp theo trong nhóm dẫn đầu gồm Sở Tư pháp, Sở KH-CN, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Y tế.

Ở khối 135 xã, phường, UBND phường Hoài Nhơn Tây dẫn đầu cả hai chỉ số SIPAS và PAR INDEX, lần lượt đạt 96,81% và 92,75%. Trong bảng xếp hạng SIPAS cấp xã, phường, đứng thứ hai là UBND xã Tuy Phước Đông, thứ ba là UBND xã Tây Sơn. Toàn tỉnh có 18 xã, phường đạt mức hài lòng từ 90% trở lên, trong đó có nhiều địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Tơ Tung, Đak Rong, KDang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai chủ trì tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: TUỆ LÂM

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hoàn thiện báo cáo phân tích kết quả SIPAS và PAR INDEX năm 2026 trước ngày 20-12-2026, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính năm 2027 chuyển mạnh từ đánh giá kết quả sang đánh giá hiệu quả dựa trên dữ liệu quản lý. Những nhiệm vụ phát sinh sau thời điểm chốt dữ liệu năm 2026 đến hết ngày 31-12-2026 sẽ được ghi nhận vào kết quả chỉ số cải cách hành chính quý 1-2027.

NGỌC OAI