Chiều 17-11, Báo VnExpress và Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) công bố Giải thưởng Du lịch - Travel Awards 2026. Đây là mùa giải đầu tiên, hướng đến ghi nhận những điểm đến, doanh nghiệp, sản phẩm, sáng kiến và cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của Travel Awards 2026 là phương thức đánh giá kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và khảo sát từ cộng đồng. Ảnh: THU HÀ

Với chủ đề “The First Signature - Dấu ấn tiên phong”, giải thưởng hướng đến xây dựng diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng du khách, góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đánh giá, đây là sáng kiến có ý nghĩa trong bối cảnh du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những mô hình, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, có chất lượng và khác biệt sẽ tạo thêm động lực đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Cục trưởng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại lễ công bố giải thưởng. Ảnh: TÙNG ĐINH

Travel Awards 2026 có 15 hạng mục, chia thành 2 nhóm. Nhóm giải thưởng Trụ cột gồm 6 hạng mục, ghi nhận điểm đến du lịch cấp tỉnh, thành phố; doanh nghiệp lữ hành; khách sạn; khu nghỉ dưỡng; hãng hàng không du lịch; trải nghiệm du lịch của năm.

Nhóm giải thưởng Tiên phong có 9 hạng mục, gồm: nhân vật du lịch; sáng kiến du lịch bền vững; điểm đến du lịch xanh; sản phẩm du lịch sáng tạo; chuyển đổi số xuất sắc; làng du lịch cộng đồng tiêu biểu; trải nghiệm ẩm thực du lịch; gương mặt truyền thông du lịch; chiến dịch quảng bá du lịch của năm.

Một trong những điểm nhấn của Travel Awards 2026 là phương thức đánh giá kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và khảo sát từ cộng đồng. Chương trình mở rộng nguồn dữ liệu còn đánh giá thông qua khảo sát những người trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tại các điểm đến du lịch.

Cách tiếp cận này nhằm kết hợp góc nhìn chuyên môn với phản hồi thực tế của du khách. Qua đó, góp phần phản ánh đa chiều chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mức độ đáp ứng nhu cầu và những giá trị mà các đơn vị mang lại.

Cùng đó, Travel Awards 2026 sẽ tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành nhằm quảng bá điểm đến và kết nối ngành du lịch.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề cử đến hết tháng 11-2026. Quá trình đánh giá và khảo sát dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 31-12-2026. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 15-1-2027 tại Đà Nẵng.

VĨNH XUÂN