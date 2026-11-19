Ở xã Bình Điền, TP Huế, việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn; phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, có sự tham gia của cộng đồng.

Nhiều mô hình hiệu quả

Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền cho biết, trên cơ sở phát huy lợi thế sẵn có như: du lịch sinh thái tự nhiên (thám hiểm rừng, phát triển các tuyến trekking, hiking qua rừng, khám phá hệ động, thực vật; trải nghiệm sông, hồ, thác và suối); du lịch nông nghiệp sinh thái (phát triển các vườn cây ăn trái thanh trà, bưởi, cam, dứa, dâu... kết hợp trải nghiệm thu hoạch, tìm hiểu quy trình canh tác hữu cơ; hình trồng rau, hoa) và du lịch cộng đồng tìm hiểu về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số... đang ngày càng thu hút được đông đảo du khách.

Du lịch cộng đồng gắn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá lịch sử ở xã Bình Điền, TP Huế

Thời gian qua, trên địa bàn Bình Điền có nhiều mô hình du lịch cộng đồng được hình thành và khai thác, bước đầu mang lại hiệu quả và có nhiều tín hiệu tích cực như: mô hình du lịch Homestay Gee Garden; Ami Garden; du lịch cộng đồng tắm suối khe Đầy, mô hình du lịch cộng đồng ở thôn 2 với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá đồng bào dân tộc Pa Hy...

Tuy nhiên, Bình Điền còn gặp không ít khó khăn, thách thức trong phát triển du lịch. Việc phát triển du lịch cộng đồng còn tự phát, thiếu tập huấn, định hướng theo quy hoạch của địa phương, dẫn đến xung đột về mặt pháp lý, không phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Ngoài ra, việc thực hành các kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách du lịch, khả năng ngoại ngữ... ở nhiều điểm đến còn chưa đạt yêu cầu, chưa chuyên nghiệp, thiếu những người kể chuyện để lôi kéo du khách, làm giảm chất lượng dịch vụ điểm đến. Cùng với đó, giao thông phát triển chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch làm hạn chế khả năng phát triển của điểm đến du lịch cộng đồng.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền, xã xác định xu hướng du lịch xanh, du lịch thân thiện môi trường, gắn kết với bảo tồn các giá trị văn hóa cần có những giải pháp đồng bộ.

Trên cơ sở quy hoạch TP Huế, quy hoạch phân khu của các địa phương cần tiếp tục rà soát, lập quy hoạch chi tiết từng khu, điểm, cụm du lịch trọng điểm, trong đó chú trọng các yếu tố bền vững; bảo đảm nguyên tắc đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nhất là giá trị các di sản, bản sắc văn hóa dân tộc và những sắc thái văn hóa đa dạng của cộng đồng dân cư các địa phương.

Du lịch cộng đồng góp phần khôi phục nghề dệt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Bình Điền, TP Huế

Quan tâm tập huấn cho người dân theo hướng gắn kết, đồng hành cùng phát triển giữa địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch, người dân, các bên liên quan trong xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa.

Ứng dụng chuyển đổi số để số hoá các điểm du lịch, tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng, đào tạo người dân làm du lịch cộng đồng với đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên, thuyết minh viên và nhân lực trực tiếp phục vụ khách du lịch.

Trên cơ sở quy hoạch, xã Bình Điền sẽ bố trí hình thành quỹ đất kết hợp đa mục đích để phát triển các loại hình dịch vụ có lượng như tiếp đón và lưu trú của khách du lịch với Homestay, cắm trại lãng mạn, nông trại nghỉ dưỡng... để đa dạng hóa lựa chọn lưu trú. Khuyến khích đầu tư, mở rộng mô hình du lịch cộng đồng tại Thôn 2; khu du lịch Khe Đầy; tuyến du lịch lòng hồ thuỷ điện Hương Điền, địa đạo Khu ủy Trị Thiên và một số điểm phù hợp với định hướng phát triển của địa phương...

VĂN THẮNG