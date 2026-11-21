Kết nối vùng trồng bưởi da xanh với du lịch cộng đồng, phường Tân Thành (TPHCM) kỳ vọng mở thêm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Ngày 21-11, UBND phường Tân Thành tổ chức lễ công bố thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp - Dịch vụ Tân Thành và khởi động chương trình trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng với chủ đề “Về miền bưởi – Chạm hương quê”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình tham quan trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng. Ảnh: SONG THƯ

HTX Nông nghiệp - Dịch vụ Tân Thành có với 59 thành viên, được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX ngày 2-10-2026. Sự ra đời của HTX được kỳ vọng tạo đầu mối liên kết các hộ sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, kết nối tiêu thụ nông sản và từng bước hình thành chuỗi giá trị gắn với du lịch địa phương.

HTX Nông nghiệp - Dịch vụ Tân Thành được thành lập với 59 thành viên. Ảnh: SONG THƯ



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch UBND phường Tân Thành, nhấn mạnh địa phương có lợi thế về cảnh quan vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi da xanh, cùng các sản phẩm nông nghiệp và nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và quảng bá thương hiệu địa phương.

Người dân, du khách tham quan các gian trưng bày trong tour du lịch “Về miền bưởi – Chạm hương quê”. Ảnh: SONG THƯ

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân, giá trị cốt lõi của du lịch cộng đồng không chỉ nằm ở cảnh quan hay sản phẩm, mà chính là con người và bản sắc, nét đẹp truyền thống của địa phương. Người dân phải là chủ thể gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Với định hướng “Người dân Tân Thành là trung tâm, HTX Nông nghiệp làm cầu nối, chính quyền hỗ trợ đồng hành phát triển”, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện điều kiện đón khách, kết nối tiêu thụ nông sản và quảng bá hình ảnh quê hương.

Du khách tham gia trải nghiệm tour du lịch “Về miền bưởi – Chạm hương quê”. Ảnh: SONG THƯ

Ngay sau nghi thức khởi động, đại biểu và du khách tham quan vườn bưởi da xanh 5ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, trải nghiệm chợ quê với 20 gian hàng nông sản, đặc sản địa phương; tìm hiểu quy trình chế biến các sản phẩm từ bưởi như nước ép, chè bưởi, tinh dầu và mứt bưởi sấy thăng hoa.

Mô hình “Về miền bưởi – Chạm hương quê” được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Tân Thành, góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững.

QUANG VŨ