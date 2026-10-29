Kinh tế

Đấu giá thành công tài sản dự án chăn nuôi bò hơn 4.500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

SGGPO

Sáng 29-10, tại tỉnh Hà Tĩnh diễn ra phiên đấu giá tài sản thế chấp tại dự án Chăn nuôi bò giống, bò thịt và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. 

Video: Nhiều hạng mục bỏ hoang, xuống cấp tại dự án Chăn nuôi bò giống, bò thịt và trồng cây nguyên liệu

Tài sản thế chấp của dự án được đưa ra đấu giá gồm hệ thống chuồng trại, thiết bị, máy móc, nhà làm việc, nhà ở công nhân, ô tô cùng nhiều hạng mục khác.

Qua nhiều bước đấu giá, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hà Nội đã trúng đấu giá với giá trị hơn 286 tỷ đồng.

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Chuồng trại bỏ hoang, hoen gỉ

Như Báo SGGP thông tin, dự án Chăn nuôi bò giống, bò thịt và trồng cây nguyên liệu do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà thực hiện từ tháng 4-2015, trên diện tích 2.163ha tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh trước đây.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, quy mô thiết kế đạt 254.200 con bò giống và bò thịt/năm.

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Nhiều hạng mục bỏ hoang, xuống cấp

Dự án từng được kỳ vọng tạo đà phát triển kinh tế, liên kết sản xuất chăn nuôi cho Hà Tĩnh và khu vực miền Trung; phát triển chăn nuôi bò giống, bò thịt theo quy trình công nghệ cao; tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động...

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Chuồng trại chăn nuôi bỏ hoang, xuống cấp

Tuy nhiên, quá trình vận hành dự án không đem lại hiệu quả, bị thua lỗ. Dù đã được điều chỉnh quy mô, diện tích cũng như bổ sung một số loại cây trồng, dự án vẫn không thể cứu vãn.

Nhiều năm qua, toàn bộ dự án bị đình trệ; hệ thống chuồng trại chăn nuôi công nghệ cao, trang thiết bị, máy móc và các hạng mục phụ trợ rơi vào cảnh bỏ hoang, hoen gỉ và xuống cấp nghiêm trọng.

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Khu trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao
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ĐỨC HẢI

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Hà Tĩnh dự án chăn nuôi bò Bình Hà đấu giá tài sản Hà Nội

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