Đoàn đại biểu quốc tế tham dự AEF 2026 thăm, làm việc tại Tập đoàn Becamex

Ngày 29-10, đoàn đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 đã có chuyến thăm và làm việc tại các cơ sở hạ tầng công nghệ của Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex (Becamex IDC) tại phường Bình Dương, TPHCM.

Theo đó, đoàn đại biểu quốc tế gồm có đại diện các tổ chức phát triển, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO)...

Đoàn đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đến thăm và làm việc tại các cơ sở

﻿hạ tầng công nghệ của Tập đoàn Becamex. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại Trung tâm Điều hành thông minh, các đại biểu quốc tế đã được giới thiệu hệ thống quản trị tích hợp toàn diện từ giám sát năng lượng mặt trời, xử lý nước thải tự động, quản lý tài sản, an ninh bằng camera AI đến dự án xanh hóa hàng triệu cây xanh.

Ông Kenmaru Suedomi, chuyên gia tài chính của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) bày tỏ sự ấn tượng trước mô hình quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật hiện đại tại Trung tâm Điều hành thông minh của Tập đoàn Becamex.

Đoàn đại biểu quốc tế tìm hiểu mô hình Trung tâm Điều hành thông minh của Becamex, ngày 29-10-2026. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo ông Kenmaru Suedomi, việc kết nối đồng bộ các yếu tố hạ tầng cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời tối ưu hóa không gian xanh cho cộng đồng. Điểm đặc biệt của mô hình Trung tâm Điều hành thông minh là khả năng giám sát và vận hành toàn bộ hệ thống trên một nền tảng tập trung. Đây là xu hướng cần được mở rộng tại nhiều đô thị khác.

Chia sẻ với đoàn đại biểu quốc tế, ông Đặng Tấn Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Becamex, cho biết, từ 30 năm kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp, Becamex đã dành 10 năm qua để đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới. Trong đó, việc xây dựng các cơ sở vật chất và dịch vụ dùng chung như phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, nhà xưởng thực nghiệm để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu, dễ dàng tiếp cận công nghệ mới.

Ông Đặng Tấn Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển của Becamex IDC chia sẻ

﻿với đoàn đại biểu quốc tế. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đoàn đại biểu quốc tế lắng nghe chia sẻ của đại diện Becamex. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Đặng Tấn Đức cho biết thêm, Tập đoàn Becamex cũng là đơn vị tiên phong hợp tác với Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) để chuyển đổi các khu công nghiệp theo tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái.

Tiếp đó, đoàn đại biểu quốc tế còn đến tham quan Trường Đại học quốc tế miền Đông, Trung tâm khởi nghiệp và sản xuất tiên tiến thuộc hệ sinh thái của Becamex.

ĐÌNH DƯ