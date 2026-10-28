Ngày 28-10, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) công bố 10 thành viên đầu tiên, với tổng vốn điều lệ đăng ký và vốn cam kết góp là 33,63 triệu USD đầu tư vào giáo dục, hạ tầng, năng lượng, logistics và công nghệ tài chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ trao quyết định công nhận tư cách thành viên cho 10 doanh nghiệp tại VIFC-HCMC. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công bố 10 công ty holding đầu tiên được công nhận tư cách thành viên. Đây là các doanh nghiệp có chức năng chính nắm giữ, quản lý vốn góp và cổ phần tại các doanh nghiệp khác.

Danh sách gồm: Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay; Công ty TNHH REE Energy Finance; Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Các thành viên định hướng đầu tư, phát triển dự án trong các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Theo thông tin công bố, tổng vốn điều lệ đăng ký và vốn cam kết góp của 10 thành viên là 33,63 triệu USD. Tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD.

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam dự kiến huy động và đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu.

Công ty TNHH EQuest Capital dự kiến huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh New York, nhằm phát triển hạ tầng giáo dục tại Việt Nam, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam TPHCM.

Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC dự kiến huy động khoảng 275 triệu USD để đầu tư phát triển hạ tầng trong VIFC-HCMC.

Công ty TNHH REE Energy Finance dự kiến huy động khoảng 200 triệu USD để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam) đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, với quy mô huy động có thể lên tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba. Nguồn vốn này dự kiến phục vụ các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ tại VIFC-HCMC.

HẠNH NHUNG- ÁI VÂN- MAI HOA