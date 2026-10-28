Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM phải có giao dịch thực tế trong tháng 11-2026

Chiều 28-10, làm việc với các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC - HCMC), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu VIFC - HCMC chuyển sang hoạt động thực chất, phấn đấu có giao dịch đầu tiên và ngân hàng thành viên trong tháng 11-2026.

Đại diện các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Nhiều kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để thu hút vốn

Tại buổi làm việc, đại diện các ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp nêu nhiều vướng mắc cản trở triển khai giao dịch, thu hút vốn quốc tế. Khó khăn cấp thiết là Trung tâm chưa có ngân hàng thành viên, trong khi doanh nghiệp cần tài khoản tiếp nhận, chuyển vốn và thanh toán. Một doanh nghiệp kiến nghị được sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) tại ngân hàng ngoài Trung tâm trong giai đoạn chuyển tiếp, để kịp hoàn tất giao dịch trong quý 4-2026.

Đại diện Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank Việt Nam (UOB Việt Nam) đề nghị xem xét giới hạn cấp tín dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dựa trên năng lực tài chính ngân hàng mẹ. Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kiến nghị sớm hoàn thiện quy định cấp phép, mở rộng dịch vụ ngân hàng đầu tư, như tư vấn thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu, lưu ký và giám sát tài sản.

Đại diện các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Các quỹ đầu tư và doanh nghiệp cũng kiến nghị hoàn thiện quy định về quỹ đầu tư, chuyển tài sản và chính sách thuế. Đại diện Tập đoàn Sovico đề xuất phát triển tài chính hàng không, thu hút giao dịch thuê và tài trợ tàu bay. Đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings kiến nghị xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa cảng biển, logistics, hải quan và ngân hàng, tạo nền tảng phát triển các dịch vụ tài chính hàng hải...

Giao trách nhiệm, ấn định thời hạn xử lý

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết đang rà soát điều kiện cấp phép ngân hàng thành viên; xem xét phương án cho phép doanh nghiệp giao dịch qua ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp, với yêu cầu kiểm soát, phân tách dòng tiền. Đối với nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, cần tách biệt hoạt động có rủi ro trực tiếp trên thị trường chứng khoán để bảo đảm an toàn vốn.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu duy trì tiêu chuẩn quản lý, giám sát phù hợp thông lệ quốc tế. Trước mắt, lựa chọn sản phẩm đủ điều kiện triển khai, đồng thời hoàn thiện chính sách từ thực tiễn.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu phân loại kiến nghị theo thẩm quyền. Vấn đề đã có cơ sở pháp lý phải xử lý ngay; nội dung cần hướng dẫn phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn; trường hợp phải sửa đổi pháp luật cần có phương án cụ thể, không phát sinh thủ tục không cần thiết. Trước mắt, ưu tiên tháo gỡ cơ chế tài khoản, ngoại hối, chuyển vốn, thanh toán và điều kiện hoạt động của ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản. Sản phẩm tài chính mới phải được thử nghiệm có kiểm soát, bảo đảm an toàn hệ thống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với đại diện các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, chiều 28-10. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu VIFC - HCMC chuyển từ thiết lập tổ chức sang vận hành thực chất, từ thu hút thành viên sang phát triển thị trường, từ cam kết đầu tư sang giao dịch thực tế. Cơ quan điều hành phối hợp với các thành viên lựa chọn giao dịch khả thi trong tháng 11-2026, ưu tiên năng lượng, hạ tầng, logistics, quản lý tài sản và dịch vụ tài chính. Mỗi giao dịch phải xác định rõ đối tác, phương án vốn, điều kiện pháp lý, vướng mắc và trách nhiệm xử lý; đẩy nhanh cấp phép để có ngân hàng thành viên hoạt động trong tháng 11.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì xử lý các vấn đề về ngân hàng thành viên, tài khoản, ngoại hối, chuyển vốn và thanh toán, ưu tiên xử lý những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch trong tháng 11-2026.

Bộ Tài chính chủ trì xử lý các vấn đề về quỹ đầu tư, quản lý tài sản, thị trường vốn và thuế; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát phương án sửa đổi, bổ sung các nghị định về VIFC trong 15 ngày, xác định rõ nội dung, thẩm quyền và lộ trình thực hiện.

UBND TPHCM bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan điều hành, phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ và phối hợp tháo gỡ khó khăn. Doanh nghiệp, định chế tài chính phải hoàn thiện hồ sơ, cụ thể hóa kiến nghị thành giao dịch, dự án khả thi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, chiều 28-10. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển thị trường, sản phẩm tài chính chuyên sâu, mở rộng kênh huy động vốn dài hạn với chi phí cạnh tranh; ưu tiên thị trường vốn, quản lý tài sản, tài trợ dự án, tài chính xanh, hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng cần phát triển bổ trợ, tránh phân tán nguồn lực. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm phải được đo bằng giao dịch thực tế, vốn quốc tế huy động và giải ngân, dịch vụ được cung cấp, hiệu quả xử lý thủ tục và mức độ an toàn, minh bạch của thị trường; không chỉ dựa vào số giấy phép hay quy mô sự kiện.

ÁI VÂN - HẠNH NHUNG - MAI HOA