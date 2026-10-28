Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM hướng đến vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng năm 2035

UBND TPHCM vừa có tờ trình nghị quyết về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM.

Theo tờ trình, thành phố đề nghị phê duyệt mức vốn ngân sách thành phố cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để góp bổ sung vốn điều lệ của Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM trong giai đoạn 2027-2035. Mức góp tối đa là 200 tỷ đồng/năm và tổng mức góp vốn trong giai đoạn không quá 1.800 tỷ đồng.



Các đại biểu tham quan văn phòng Công ty CP Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM. Ảnh: BÙI TUẤN

Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM được thành lập theo Đề án do UBND TPHCM phê duyệt ngày 4-3-2026. Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 10-4-2026, với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ khu vực tư nhân là 300 tỷ đồng, chiếm 60%; vốn nhà nước là 200 tỷ đồng.

Theo định hướng của đề án thành lập quỹ, đến năm 2035, quy mô vốn điều lệ phấn đấu đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn này, phần vốn nhà nước dự kiến tối đa 2.000 tỷ đồng, còn vốn từ các nhà đầu tư tư nhân dự kiến 3.000 tỷ đồng trở lên.

Khoản vốn ngân sách góp bổ sung giai đoạn 2027-2035, cùng với 200 tỷ đồng vốn nhà nước ban đầu, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng quy mô quỹ theo lộ trình đã đề ra.

Việc bổ sung vốn là từ nhu cầu thực tế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. UBND TPHCM cho biết, gần một thập niên qua, thành phố đã triển khai nhiều chương trình phát triển khởi nghiệp. Hình thành các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp và các cơ sở phát triển công nghệ. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, nhất là ở giai đoạn đầu, vẫn còn hạn chế so với nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, blockchain và dữ liệu lớn phát triển nhanh, quỹ được kỳ vọng tạo thêm kênh huy động. Phân bổ vốn cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm. Qua đó, các ý tưởng, kết quả nghiên cứu có thêm điều kiện phát triển thành sản phẩm và tiếp cận thị trường.

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