Quảng Ngãi cần tái cấu trúc không gian phát triển, khơi thông nguồn lực

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi hiện có diện tích gần 15.000km², dân số hơn 2,16 triệu người, gồm 95 xã, phường, 1 đặc khu và 45 dân tộc cùng sinh sống. Địa phương có địa hình, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa đa dạng, với cả biển, đảo, cảng biển nước sâu, rừng, vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp và đường biên giới với Lào, Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Kinh tế Dung Quất và thống nhất chủ trương đầu tư Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Nếu được Quốc hội thông qua, các chủ trương này sẽ mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi xác định phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, lấy giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân làm thước đo phát triển.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học thảo luận tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh lợi thế liên kết biển - đồng bằng - cao nguyên, đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, dược liệu, kinh tế biển; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thu hút đầu tư chế biến sâu, logistics, hiện đại hóa nghề cá, ngăn chặn khai thác IUU và thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng đề xuất Quảng Ngãi tập trung 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2026–2030, gồm tái cấu trúc không gian phát triển, lựa chọn các chuỗi giá trị có lợi thế cạnh tranh; đổi mới thể chế, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp và khơi thông nguồn lực; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực tăng trưởng.

Khu Kinh tế Dung Quất được định hướng là trung tâm lọc hóa dầu quốc gia. Ảnh: THÀNH LINH

Trong đó, tỉnh cần phát huy lợi thế kinh tế rừng đa giá trị, dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao và kinh tế thủy sản hiện đại; đồng thời tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển và thị trường tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng nhấn mạnh, các định hướng cần được cụ thể hóa thành chương trình, dự án trọng điểm, gắn với nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và chỉ tiêu đánh giá rõ ràng. Bộ NN-MT sẽ phối hợp với tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân 5%-6%/năm, giá trị tăng thêm đạt khoảng 20.396 tỷ đồng vào năm 2030. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên khoảng 60%, phát triển 40.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững FSC, sản lượng thủy sản đạt khoảng 285.000 tấn/năm và có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

NGUYỄN TRANG