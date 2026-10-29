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Khối ngoại tiếp tục "xả hàng", chứng khoán đảo chiều giảm

SGGPO

VN-Index đảo chiều giảm khi áp lực bán gia tăng so với các phiên giao dịch trước trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất. 

Thị trường chìm trong sắc đỏ
Thị trường chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên 29-10 dù thu hẹp đà giảm từ mức thấp nhất khoảng 18 điểm, VN-Index vẫn mất hơn 11 điểm khi chốt phiên. Áp lực bán lan rộng khiến sắc đỏ bao trùm thị trường.

Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí giảm mạnh nhất, với mức giảm chung của ngành gần 4%. Nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm sâu: PVT, PVP giảm sàn; BSR giảm 3,83%; PVS giảm 4,69%; PLX giảm 3,82%; PVD giảm 2,39%...

Nhóm ngành giảm mạnh tiếp theo là dịch vụ công nghiệp, nhiều cổ phiếu giảm trên 3%: VOS giảm 5,13%; HAH giảm 3,06%; GMD giảm 3,52%; GEE giảm 3,18%; VSC giảm 4,83%...

Các nhóm cổ phiếu khác như thực phẩm, công nghệ thông tin, tài chính và xây dựng cũng đồng loạt giảm điểm.

Chỉ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đi ngược thị trường, giữ được sắc xanh góp phần giúp VN-Index đỡ giảm sâu hơn: HPG tăng 2,17%; VPL tăng 1,35%; GVR tăng 1,43%...

Khối ngoại bán ròng gần 430 tỷ đồng trên sàn HOSE, gia tăng sức ép lên thị trường.

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Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,04 điểm (0,62%), còn 1.755,61 điểm, với 97 mã tăng, 215 mã giảm và 56 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,25 điểm (1,25%), còn 256,61 điểm, với 49 mã tăng, 79 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 14.500 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt gần 15.200 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

chứng khoán cổ phiếu cổ phiếu dầu khí

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