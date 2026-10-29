Doanh nghiệp tiếp cận công nghệ sản xuất thông minh

Ngày 29-10, tại phường Phú Lợi (TPHCM), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp với Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM (Techport) tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành “Công nghệ sản xuất thông minh và Tự động hóa cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)".

Các đại biểu cắt băng khai mạc Techmart. Ảnh: DUY TRẦN

Nhà trường và doanh nghiệp chia sẻ





Sự kiện diễn ra trong hai ngày 29 và 30-10. Techmart quy tụ 50 gian hàng với hơn 100 công nghệ, thiết bị từ các viện, trường và doanh nghiệp công nghệ, tập trung vào các nhóm giải pháp trọng điểm: tự động hóa cho SME; quản lý nhà máy thông minh; năng lượng hiệu quả, bảo trì dự đoán; cùng các giải pháp an toàn, môi trường...

Nhiều doanh nghiệp giới thiệu giải pháp công nghệ tại Techmart. Ảnh: DUY TRẦN

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi 15 chuyên đề hội thảo chuyên sâu và hoạt động tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia, giúp khối doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tháo gỡ các vấn đề như: bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, đầu tư mức độ nào và chọn công nghệ gì cho vừa sức để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ tự động hóa, sản xuất thông minh. Ảnh: DUY TRẦN

Ông Vương Đình Thành, Phó Giám đốc SIHUB cho biết, sự kiện chính là cầu nối giữa công nghệ với thị trường, giữa các viện, trường, doanh nghiệp cung cấp giải pháp với các nhà máy, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.



Khu vực tư vấn cho doanh nghiệp SME về công nghệ sản xuất thông minh, tự động hóa. Ảnh: DUY TRẦN

Thông qua các hội thảo, triển lãm trình diễn công nghệ và tư vấn trực tiếp từ chuyên gia, doanh nghiệp SME được tiếp cận công nghệ qua những tình huống ứng dụng cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu thông tin sản phẩm. Từ đó, nhận diện những khâu có thể cải tiến và từng bước xây dựng mô hình nhà máy thông minh, linh hoạt và cạnh tranh; Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ sản xuất thông minh và tự động hóa.

DUY TRẦN