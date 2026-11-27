Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đánh giá chuyến công tác của Thứ trưởng Rajesh S. Gokhale và đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh Thành phố có nhu cầu lớn về ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm... Đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để hợp tác với các đối tác Ấn Độ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị hai bên có thể thúc đẩy nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ sinh học; lựa chọn một số lĩnh vực có khả năng ứng dụng cao để triển khai dự án hợp tác thí điểm; trao đổi về phát triển vaccine và các công nghệ mới ứng dụng phương pháp chỉnh sửa gene hoặc công nghệ sinh học.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Rajesh S. Gokhale phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu môi trường đầu tư, nghiên cứu khả năng xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học tại Thành phố.

Thống nhất với các ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Thứ trưởng Rajesh S. Gokhale nêu rõ nông nghiệp, y tế và tài nguyên biển là những lĩnh vực rất quan trọng đối với Việt Nam và Ấn Độ. Theo ông Rajesh S. Gokhale, đây là thời điểm thích hợp để hai bên hợp tác trong các chương trình chung về y tế và nông nghiệp.

Ấn Độ có thế mạnh về sản xuất vaccine và ngành dược phẩm. Còn trong lĩnh vực nông nghiệp, Ấn Độ đã bắt đầu phát triển các giống cây trồng bằng phương pháp chỉnh sửa gene. Thứ trưởng Rajesh S. Gokhale cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, đây là lĩnh vực Ấn Độ và Việt Nam có nhiều cơ hội để hợp tác.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Từ những lĩnh vực hợp tác mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đề xuất, Thứ trưởng Rajesh S. Gokhale nhấn mạnh hai bên cần bàn thêm về cơ chế triển khai hợp tác. Trước mắt, hai bên có thể xây dựng một khuôn khổ chung, tổ chức các hội thảo chuyên đề hoặc những cuộc họp trực tuyến để tìm hiểu cơ chế hợp tác phù hợp.

Theo ông Rajesh S. Gokhale, các doanh nghiệp của Ấn Độ - Việt Nam nói chung và TPHCM có thể kết nối trực tiếp, cùng phát triển những công nghệ mới, triển khai các dự án hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

MINH CHÂU