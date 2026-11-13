Chính trị

Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam

SGGPO

Ngày 13-11, tại TPHCM, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thọ Tuyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thông tin về vai trò của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong việc tổ chức, vận động nông dân đấu tranh chính trị, phá ấp chiến lược, chống bình định, giành quyền làm chủ ở nông thôn và bảo vệ căn cứ cách mạng.

Trong cả 3 chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đều coi việc kiểm soát nông thôn là nhiệm vụ chiến lược, thực hiện các chương trình dồn dân, lập ấp chiến lược nhằm tách quần chúng khỏi lực lượng cách mạng, cắt đứt nguồn cung cấp nhân lực, lương thực và địa bàn hoạt động của lực lượng vũ trang.

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Hội thảo đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong bối cảnh đó, việc vận động nông dân bám đất, giữ làng, bảo vệ sản xuất và duy trì cơ sở cách mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nông thôn không chỉ là địa bàn sản xuất lương thực mà còn là nơi cung cấp lực lượng, bảo đảm hậu cần và tạo chỗ đứng chân cho các đơn vị vũ trang.

Đề cập đến ý nghĩa của việc đề nghị phong tặng danh hiệu, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, nguyên cán bộ Tuyên huấn Khu II, giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội -Nhân văn (ĐHQG TPHCM), đánh giá đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của một tổ chức mà còn góp phần khẳng định vị trí lịch sử của giai cấp nông dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

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Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ghi nhận những đóng góp, công lao to lớn của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Phan Như Nguyện đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, đơn vị và những cán bộ từng trực tiếp công tác tại Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ thực hiện các bước tiếp theo, trình cấp có thẩm quyền xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

danh hiệu nông thôn vũ trang anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

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