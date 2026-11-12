TPHCM thúc đẩy hợp tác hiệu quả với các địa phương và đối tác Nga

Chiều 12-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, có buổi tiếp bà Mizonova Maria, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, đến chào ra mắt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại thành phố.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng bà Mizonova Maria được bổ nhiệm đảm nhiệm cương vị mới; chúc bà có nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp.

Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng bà Mizonova Maria được bổ nhiệm đảm nhiệm cương vị mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TPHCM, Tổng Lãnh sự Mizonova Maria đánh giá thành phố có những thay đổi nhanh chóng sau sáp nhập. Tổng Lãnh sự Nga đánh giá TPHCM có nhiều tiềm năng phát triển, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và người nước ngoài mong muốn đến sinh sống, làm việc.

Tổng Lãnh sự Mizonova Maria mong muốn hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh của các địa phương, mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, du lịch, chuyển đổi số, năng lượng... Theo bà Mizonova Maria, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai bên, cùng với tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch, sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho các địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trong buổi tiếp bà Mizonova Maria, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga

Đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao những nhận xét của Tổng Lãnh sự Mizonova Maria về sự phát triển của TPHCM. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương Liên bang Nga thông qua những chương trình cụ thể, thiết thực và có chiều sâu.

TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác về dầu khí, cảng biển, cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch; đẩy mạnh trao đổi đoàn lãnh đạo nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng cơ hội hợp tác.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, thời gian qua, Liên bang Nga đã đạt nhiều bước tiến dài trong lĩnh vực khoa học - công nghệ cao. TPHCM cũng mong muốn tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này trên cơ sở sự tin cậy giữa hai bên.

Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao, sự am hiểu về Việt Nam và tình cảm gắn bó với Thành phố, Tổng Lãnh sự Mizonova Maria sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương và đối tác Nga theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.

XUÂN HẠNH