Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Chiều 12-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko thăm chính thức Việt Nam.

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko đã tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ ký kết và trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko đã trao huy hiệu danh dự tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

>>> Sau đây là một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko tại lễ đón chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko hội đàm, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội đàm, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko tại hội đàm, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko chứng kiến lễ ký kết và trao văn kiện hợp tác giữa hai nước, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko trao huy hiệu danh dự tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

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MINH DUY