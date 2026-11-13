Quan hệ lịch sử bền chặt tạo nền móng vững chắc cho hợp tác Việt - Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc

Nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử bền chặt đã tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn hiện nay, bà Valentina Matviyenko nhắc lại, cách đây 25 năm, vào năm 2001, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược. Đến năm 2012, quan hệ Đối tác Chiến lược được nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Nga và Việt Nam luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên. Bà đồng thời nhắc đến chuyến thăm cấp Nhà nước mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và nhiều văn kiện quan trọng về năng lượng, giáo dục, hợp tác khoa học… đã được ký kết.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko dự khán phiên họp Quốc hội, sáng 13-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhắc đến chuyến thăm đầu tiên của đại biểu Quốc hội Việt Nam đến Liên Xô diễn ra cách đây 70 năm, bà Valentina Matviyenko khẳng định, hiện nay, quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa hai nước đang tiếp tục được mở rộng và ngày càng sâu sắc.

Nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào năm 2024, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới giữa Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam.

Tại Hội đồng Liên bang, nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga - Việt Nam hoạt động rất tích cực. Những nhà lập pháp của Nga và Việt Nam có những trao đổi, hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện.

"Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga dẫn lời thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng đây là những câu thơ mô tả chính xác nhất bản lĩnh kiên cường của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại phiên họp Quốc hội, sáng 13-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Hợp tác kinh tế, thương mại trên đà phát triển tốt

Theo bà Valentina Matviyenko, hợp tác kinh tế thương mại hai nước đang có đà phát triển tốt. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6% và vượt mốc 6 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, thương mại tăng thêm 14%. Ngoài ra, hợp tác liên doanh dầu khí, nông - công nghiệp và các ngành khác đang hoạt động hiệu quả.

Trong lĩnh vực năng lượng, hồi tháng 3, hai nước đã ký kết Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân đang được xây dựng tại Việt Nam là công trình hợp tác quan trọng. Việt Nam không chỉ tiếp nhận được nguồn năng lượng sạch mà còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ mới, mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

"Nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác Nga - Việt còn đến từ sự phối hợp tích cực ở cấp độ địa phương. Hoạt động kết nối giữa Moscow với Hà Nội và Saint Petersburg với TPHCM là hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác này", Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu.

Các địa phương khác của hai nước ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình hợp tác thiết thực với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

“Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của chúng tôi, 4 thỏa thuận hợp tác cấp địa phương đã được ký kết giữa Chính quyền vùng Altai và UBND TP Cần Thơ; giữa Chính quyền tỉnh Leningrad và UBND tỉnh Quảng Trị; giữa Chính quyền tỉnh Rostov và UBND TPHCM; giữa Chính quyền Khu tự trị Nenets và UBND TPHCM. Ngoài ra, còn thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moscow…", Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga cho biết.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện song phương chính là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước. Bà khẳng định trọng trách của đại biểu Quốc hội hai nước trong việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước

ANH PHƯƠNG