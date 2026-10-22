Đề xuất lập tổ công tác xử lý các điểm thường ùn tắc giao thông

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì họp báo. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại họp báo, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cho biết thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi khu vực trung tâm và cửa ngõ TPHCM có nhiều biến động vì ảnh hưởng thời tiết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao và thi công các công trình trọng điểm. Cụ thể như: áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là vận hành thành công cụm điều chỉnh đèn tín hiệu ở trung tâm thành phố để nâng cao năng lực thông hành của các tuyến đường trung tâm. Qua thử nghiệm, đánh giá năng lực thông hành của các tuyến đường này tăng khoảng 30% so với trước đây.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn thông tin tại họp báo. Ảnh: CẨM TUYẾT

Thời gian tới, Trung tá Hoàng Bá Tuấn cho biết sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát, xác định nguyên nhân tại những khu vực thường xuyên ùn ứ để đưa ra giải pháp xử lý.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM sẽ kiến nghị phương án thành lập các tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại những tuyến đường, khu vực trọng điểm thường xuyên ùn tắc như trung tâm thành phố, khu vực sân bay, đường Tôn Đức Thắng và cảng Cát Lái… Tổ công tác do Công an TPHCM và Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã huy động các lực lượng công an, bộ đội, thanh niên và các đoàn thể cùng tham gia xử lý ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trần Quốc Khánh đã thông tin về công tác chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động và các nhóm yếu thế trong những tháng cuối năm 2026. Thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân theo quy định pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trần Quốc Khánh thông tin tại họp báo. Ảnh: CẨM TUYẾT

Theo Sở Nội vụ TPHCM, trong 9 tháng đầu năm, TPHCM đã tạo việc làm mới cho 174.394 người (đạt 96,89% kế hoạch năm), tổ chức 197 phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề cho 5.957 lao động và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 147.750 người. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đẩy mạnh quảng bá các phiên giao dịch việc làm định kỳ, liên tục cập nhật thông tin tuyển dụng trên các nền tảng số nhằm kết nối cung - cầu lao động kịp thời.

Đối với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), ông Vũ Văn Vịnh, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết đến nay, đã có 5 nhà ga được triển khai thi công. Dự kiến cuối tháng 10, đơn vị tiếp tục thi công thêm 3 nhà ga và đến tháng 12 thi công 3 nhà ga còn lại.

Ông Vũ Văn Vịnh, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM thông tin tại họp báo. Ảnh: CẨM TUYẾT

Ông Vũ Văn Vịnh cũng thông tin, trong cuối năm 2026, thành phố cũng sẽ phê duyệt dự án để làm cơ sở pháp lý tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công trong cuối năm với 3 tuyến metro khác. Cụ thể tuyến số 1 kéo dài đến Thủ Dầu Một, tuyến số 2 từ Thành phố mới Bình Dương đến Công viên Tao Đàn và tuyến số 6 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực vòng xoay Phú Hữu, kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

CẨM TUYẾT