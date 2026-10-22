Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn - người đứng sau loạt tác phẩm nổi tiếng " Đất phương Nam", "Trăng nơi đáy giếng" ... vừa qua đời ở tuổi 73.

Theo đại diện gia đình, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời vào chiều 22-10 sau một thời gian mắc bệnh.

Trên trang Facebook, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng viết: "Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của điện ảnh Việt Nam".

Dưới dòng chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, rất nhiều nhà làm phim Việt: đạo diễn Đinh Thiên Phúc, biên kịch Trịnh Thanh Nhã, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hiền, diễn viên Lê Hóa, Đức Sơn... đều bày tỏ sự bất ngờ, đột ngột trước sự ra đi của ông.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Ảnh: FBNV

Trong Kỷ yếu hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh ngày 9-6-1953 tại Huế. Ông từng là đạo diễn tại Hãng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần phim Giải phóng). Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Vinh Sơn được biết đến qua loạt tác phẩm: Tuổi thơ dữ dội, Đất phương nam, Trăng nơi đáy giếng, Hiệp sĩ cuối cùng, Cảnh sát hình sự, Nước mắt giang hồ… Đặc biệt, bộ phim Tuổi thơ dữ dội từng giành giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XI, năm 1993. Với bộ phim Đất phương Nam, ông cũng giành giải A thể loại phim truyện video của Hội Điện ảnh Việt Nam, năm 1997. Bộ phim Trăng nơi đáy giếng mang về cho ông giải Cánh Diều Bạc tại Giải Cánh diều 2008 và Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 năm 2009. Gần nhất, ông đảm nhận vai trò cố vấn cho bộ phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

HẢI DUY