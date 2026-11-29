Từ một lời chào trong bản dịch tay tiếng Ba Na đến bài toán về giới hạn của trí tuệ nhân tạo (AI), Võ Thị Như Quỳnh, một trong 20 nữ sinh được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định trao Giải thưởng Nữ sinh khoa học - công nghệ Việt Nam năm 2026, luôn theo đuổi câu hỏi: Khi nào người dùng có thể tin vào máy?

Lần theo nghĩa của một lời chào

Võ Thị Như Quỳnh, sinh viên năm 4 khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), đã tham gia 16 công trình nghiên cứu được công bố hoặc chấp nhận công bố. Quỳnh cho biết luôn ghi nhớ một bài học từ môn Nhập môn Điện toán: người làm nghiên cứu có trách nhiệm giải thích kết quả đến từ đâu và có thể kết luận đến mức nào.

“Khi làm nghiên cứu về AI, tôi thường tự hỏi mô hình cho kết quả tốt trong điều kiện nào, còn sai ở đâu và những lỗi ấy ảnh hưởng thế nào đến người dùng”, Quỳnh chia sẻ.

Tháng 9-2024, Quỳnh gia nhập nhóm nghiên cứu URA do PGS-TS Quản Thành Thơ hướng dẫn, khởi đầu bằng những việc phụ giấy tờ, hỗ trợ hoạt động của nhóm.

“Tôi nhớ nhóm từng vướng ở một câu chào mang nghĩa chào buổi sáng”, Quỳnh kể về dự án dịch máy tiếng Ba Na - tiếng Việt. Chữ “sáng” có thể chỉ thời điểm trong ngày, cũng có thể chỉ độ sáng. Vì tư liệu từ điển tiếng Ba Na còn ít, cô cùng các bạn dò từng trang sách, truyện do người Ba Na dịch tay, đọc cả câu, cả đoạn để so sánh cách dùng. Quỳnh tập đọc bài báo khoa học, chạy thử rồi đem cả những kết quả ngoài dự đoán ra trao đổi với thầy và các bạn. Công trình đầu tay này được công bố tại hội thảo chuyên đề LM4UC thuộc Hội nghị quốc tế NAACL năm 2025 ở Albuquerque (Mỹ).

Khi nhóm thảo luận về video ghi lại quá trình chơi trò chơi rèn luyện trí nhớ, cô gợi mở hướng dùng AI tổng hợp thông tin cho bác sĩ. “Điều tôi quan tâm lúc ấy là từ những video đã có, mình có thể làm gì để giảm bớt thời gian phân tích cho bác sĩ”, Quỳnh chia sẻ.

Như Quỳnh nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: NVCC

Khi phép tính đúng vẫn có thể gây hiểu lầm

Quỳnh chia sẻ rất tâm đắc với công trình “Collapse-Aware Regularization for Reliable Reasoning Under Distribution Shift” công bố tại Hội nghị UAI năm 2026 ở Amsterdam (Hà Lan), do chính cô đứng tên tác giả đầu tiên.

Nhóm đặt câu hỏi: mô hình vốn giải tốt các bài quen thuộc sẽ ra sao nếu bài toán thêm vài bước suy luận hoặc đổi cách diễn đạt quy tắc? Thực nghiệm cho thấy, đôi khi mô hình biểu diễn quá giống nhau những dữ kiện cần phân biệt, dẫn đến suy luận thiếu chính xác. Nhóm đề xuất 1 tiêu chí nhận diện nguy cơ này và thử đưa vào quá trình huấn luyện, giúp cải thiện kết quả trên các dạng bài được kiểm tra...

Cũng trong năm 2026, cô sang Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) trình bày công trình tại Hội nghị ACIIDS - bộ đánh giá và hệ thống hỏi - đáp cho các câu hỏi cần đối chiếu nhiều quy định y tế của Việt Nam.

Trong kỳ thực tập tại Trường Điện toán, Đại học Quốc gia Singapore, Quỳnh nghiên cứu cách người dùng hiểu câu trả lời của AI. Nếu người dùng hỏi doanh thu trung bình của cả công ty trong khi chỉ được xem số liệu của 3 chi nhánh, AI có thể tính đúng trên phần dữ liệu được phép truy cập, nhưng một câu trả lời thiếu ngữ cảnh dễ khiến người hỏi tưởng đó là con số bình quân toàn công ty. “Tôi

muốn hệ thống nói rõ ngay kết quả được tính từ phần dữ liệu nào và còn thiếu phần nào”, Quỳnh chia sẻ. Từ bài toán ấy, cô xây dựng hướng giúp AI nhận biết khi nào trả lời trực tiếp, khi nào cần nêu rõ phạm vi dữ liệu và khi nào nên từ chối. Bài báo do cô đứng tên tác giả duy nhất đã được chấp nhận tại Hội nghị EACL 2027 dự kiến diễn ra tại Athens (Hy Lạp), từ ngày 9 đến 14-3-2027.

Năm học 2024-2025, Quỳnh được tuyên dương “Sinh viên giỏi toàn diện” và cùng nhóm URA giành giải nhất cuộc thi Fintech ATTACKER 2025 với hệ thống hỗ trợ hỏi - đáp văn bản pháp luật. Nhắc lại chuyến ra Hà Nội dự AI Thực chiến 2025, Quỳnh nhớ những đêm cả nhóm thức khuya sửa bài trước hạn nộp. Tuần cận kỳ thi, cô ưu tiên bài vở. Qua đợt ấy, cô dành thêm thời gian cho nghiên cứu và các cuộc thi.

Hiện đang nghiên cứu tại VinUniversity, Như Quỳnh tập trung giảm lỗi ở các mô hình AI xử lý cả hình ảnh lẫn ngôn ngữ. Gửi gắm tới các bạn nữ muốn thử sức với khoa học công nghệ, Quỳnh nhắn, có thể bắt đầu từ một bài tập khiến mình muốn tìm hiểu thêm, một dự án nhỏ với bạn bè hay một câu hỏi mang đến trao đổi với thầy cô: “Nhiều khi phải thử làm rồi mình mới biết mình thích phần nào và muốn đi xa hơn ở đâu”.

Những ngày đầu tham gia nhóm, Như Quỳnh chưa phải là sinh viên nổi bật ngay về chuyên môn, nhưng cô luôn chịu khó học hỏi. Mọi người thường thấy bài báo hay giải thưởng, còn tôi ở gần thì thấy cả những ngày em âm thầm làm việc, thử chưa được rồi làm lại. Nếu tiếp tục giữ tinh thần cầu thị, đào sâu kiến thức và rèn tư duy nghiên cứu, tôi tin Quỳnh sẽ còn tiến xa hơn. PGS-TS QUẢN THÀNH THƠ

Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM)

CÔNG CHƯƠNG