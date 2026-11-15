Không đợi đủ giỏi mới bắt đầu

Nguyễn Châu Tuyết Anh (sinh năm 2006), sinh viên khoa Quản lý công nghiệp, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), đã cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi quán quân tại ASEAN ESG Challenge 2026 - cuộc thi cấp khu vực dành cho sinh viên về chủ đề ESG (môi trường, xã hội và quản trị), quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững. Phía sau thành tích ấy là những đêm học hỏi, tranh luận và hành trình trưởng thành cùng đồng đội.

Những cuộc hẹn xuyên đêm

Khi ban tổ chức xướng tên Singapore ở vị trí á quân, Tuyết Anh cùng các đồng đội Việt Nam nhảy cẫng lên. Cả nhóm hiểu rằng đội mình đã giành ngôi vị cao nhất tại vòng chung kết ASEAN ESG Challenge 2026, diễn ra ngày 22-10 ở Manila, Philippines.

“Tôi cứ lâng lâng, rơi nước mắt khi nghĩ đến hơn 1 tháng cả đội ròng rã ôn luyện. Tôi chỉ muốn gọi ngay cho người thân, thầy cô, bạn bè để nói: Việt Nam vô địch rồi ạ!”, Tuyết Anh nhớ lại.

Nguyễn Châu Tuyết Anh (thứ 7, từ phải qua) cùng đội tuyển nhận giải nhất tại ASEAN ESG Challenge 2026. Ảnh: NVCC

Trước chuyến đi, cả đội mang theo quốc kỳ, vừa háo hức vừa hồi hộp. Lúc cùng đồng đội cầm cờ bước lên sân khấu nhận giải, cô gái trẻ cảm nhận rõ niềm tự hào được đại diện cho sinh viên Việt Nam. Sau lễ trao giải, cô gọi ngay cho mẹ. Qua điện thoại, ai cũng cười rạng rỡ; rồi mẹ thay con gái báo tin đến ba, ông bà, cô dì.

Để có khoảnh khắc ấy, 5 sinh viên đến từ 5 trường đại học đã trải qua nhiều tuần chuẩn bị. Các thành viên sinh sống, học tập tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và TPHCM nên phần lớn công việc diễn ra trực tuyến. Mỗi người có lịch học, công việc riêng, cả nhóm thống nhất họp từ 21 giờ đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau. Có buổi thảo luận đến khuya, sáng sớm hôm sau đội lại tiếp tục sửa bài. Nhóm có một “nghi thức” nhỏ: cứ đến 23 giờ 11 phút, các thành viên cùng ước nguyện chiến thắng. Với Tuyết Anh, phút vui ấy giúp mọi người thêm gắn bó, có tinh thần tiếp tục công việc.

Bài toán dự thi yêu cầu đội xem xét dự án metro và mở rộng đường vành đai trên 2 phương diện tài chính và ESG. Những nội dung liên hệ chặt chẽ khiến nhóm phải thường xuyên trao đổi, phản biện. “Hiểu ESG dưới góc nhìn của một sinh viên là chưa đủ, chúng tôi còn phải học cách tư duy và đưa ra quyết định dưới góc nhìn của một doanh nghiệp”, Tuyết Anh chia sẻ.

Ngoài nghiên cứu tài liệu, cả đội chủ động tham vấn từ thầy cô, chuyên gia và người làm việc tại doanh nghiệp để kiểm tra tính khả thi của giải pháp. 5 cá tính nên cũng có lúc nhóm bất đồng. Đội trưởng Nguyễn Đình Minh Nhật giúp điều hòa cuộc thảo luận, cùng các thành viên tìm cơ sở cho lựa chọn chung. Mục tiêu đại diện Việt Nam thi đấu trở thành động lực để cả nhóm lắng nghe, chất vấn quan điểm của nhau và từng bước hoàn thiện bài làm.

Trong khi đó, Tuyết Anh học ở đồng đội sự kiên nhẫn, chu đáo, tinh thần lạc quan. Về đóng góp riêng, cô tâm đắc với việc chủ động đặt câu hỏi, kết nối các khía cạnh tài chính với yêu cầu ESG, giúp cả đội hiểu sâu thêm vấn đề. “Sau một cuộc thi, tôi không chỉ có thêm kinh nghiệm mà quan trọng là còn có thêm một gia đình nhỏ”, cô bộc bạch.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Tuyết Anh tại Vietnam ESG Challenge 2026 là khả năng thuyết trình lưu loát, tư duy tốt và cách truyền đạt dễ hiểu. Đồng hành cùng đội thi, tôi thấy em rất cầu thị, nắm bắt và hệ thống kiến thức nhanh. Tuyết Anh hòa đồng, thường pha trò, giúp cả đội giữ tinh thần tích cực dù lịch trình gấp rút. Bước vào ASEAN ESG Challenge 2026, có lúc em quá tải do thời gian chuẩn bị ngắn. Tuy nhiên, em chủ động xin lời khuyên từ thầy cô, nhanh chóng điều chỉnh và vận dụng góp ý. Tuyết Anh trưởng thành rõ rệt qua hành trình cùng đồng đội giành ngôi vô địch. ThS ĐOÀN PHƯƠNG NHI, giảng viên khoa Quản lý công nghiệp, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

Học hỏi để đi xa hơn

Tuyết Anh đến với cuộc thi từ một thông báo tại trường. Ban đầu, cô đăng ký cùng 1 người bạn, đơn giản chỉ là muốn thử sức. Càng đi sâu, cô càng quan tâm đến cách doanh nghiệp kết hợp mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm môi trường, xã hội và yêu cầu quản trị.

Từ những năm học cấp 2, Tuyết Anh đã mong muốn trở thành sinh viên Trường ĐH Bách khoa. Khi hiểu bản thân hơn, cô tìm hướng đi kết hợp tư duy kỹ thuật với kinh doanh và lựa chọn ngành Quản lý công nghiệp. Việc học giúp cô hiểu cách doanh nghiệp vận hành, tổ chức quy trình, sử dụng nguồn lực.

Bước vào sân chơi có nhiều kiến thức tài chính ngoài chuyên ngành, Tuyết Anh ban đầu khá lo lắng. Cô nhớ lời động viên của PGS-TS Nguyễn Thu Hiền: “Mình không có gì phải sợ, những gì làm tốt mình phải cố gắng làm thật tốt”. Khi gặp điều chưa hiểu, cô chủ động tìm hỏi; nếu vấn đề vượt ngoài chuyên môn, các thầy cô kết nối với người có thể hỗ trợ. Qua đó, Tuyết Anh học cách tìm kiếm sự giúp đỡ, bổ sung kiến thức còn thiếu.

Tuyết Anh có điểm trung bình tích lũy 3,9/4. 3 học kỳ liên tiếp đạt 4,0 và nhận học bổng khuyến khích học tập trong 4 học kỳ liên tiếp. Nhưng hành trình ấy cũng có những lần hụt bước. Việc không giành được học bổng trao đổi 6 tháng tại Đức từng khiến cô nghi ngờ năng lực bản thân. Sau thất bại, cô tự nhìn lại để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo.

Ở sân chơi này, thời gian ôn luyện trùng mùa bài tập lớn, thi cử và kỳ thực tập toàn thời gian khiến Tuyết Anh chịu nhiều áp lực. Cô biết ơn ba mẹ đã kiên nhẫn với cả những lúc con gái căng thẳng, cáu gắt. Những cuộc trò chuyện cùng gia đình, bạn bè giúp cô lấy lại tinh thần.

Trở về từ Manila, Tuyết Anh muốn học sâu hơn về ESG, tài chính xanh, đưa kiến thức và nghiên cứu vào giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. Cô gửi đến những sinh viên còn ngần ngại lời nhắn nhủ: “Các bạn không nhất thiết phải cảm thấy đủ giỏi mới bắt đầu”. Với Tuyết Anh, điều quan trọng là sẵn sàng học hỏi, chuẩn bị nghiêm túc và bước tiếp sau mỗi lần gặp khó khăn.

Sân chơi về tài chính bền vững Vòng Chung kết ASEAN ESG Challenge 2026 diễn ra ngày 22-10 tại Manila, Philippines, quy tụ sinh viên đại diện từ 6 quốc gia ASEAN (gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Campuchia), yêu cầu vận dụng kiến thức tài chính, môi trường, xã hội và quản trị để giải quyết tình huống doanh nghiệp. Đội Việt Nam xuất sắc giành giải nhất gồm: Nguyễn Đình Minh Nhật (VinUni), Phan Nữ Thái Châu (Greenwich Việt Nam), Lê Phương Thảo (ĐH Kinh tế Quốc dân), Nguyễn Mỹ Linh (Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở II tại TPHCM) và Nguyễn Châu Tuyết Anh (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM).

CÔNG CHƯƠNG