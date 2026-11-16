TPHCM khen thưởng tuyến bài 10 kỳ về Anh hùng Lê Văn Tám

Ngày 16-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp với Chuyên đề Công an TPHCM tổ chức buổi khen thưởng đột xuất tuyến bài 10 kỳ “Sáng mãi muôn đời ‘ngọn đuốc sống’ Lê Văn Tám” của tác giả Trần Hữu Phước.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao thư khen cho tác giả Trần Hữu Phước và tập thể Chuyên đề Công an TPHCM. Ảnh: ĐN

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Ngọc Giáp báo cáo quá trình xây dựng và đăng tải tuyến bài trên Chuyên đề Công an TPHCM.

Đánh giá tuyến bài có chất lượng tốt, nội dung chuyên sâu và ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sáng tỏ sự kiện lịch sử gắn với hình tượng Anh hùng Lê Văn Tám, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quyết định khen thưởng đột xuất nhằm động viên, khích lệ. Cùng với thư khen là phần thưởng 20 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng dành cho tác giả Trần Hữu Phước và 10 triệu đồng dành cho tập thể Chuyên đề Công an TPHCM.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao đổi với tác giả Trần Hữu Phước. Ảnh: ĐN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tăng Hữu Phong ghi nhận sự lao động bền bỉ, tâm huyết của tác giả Trần Hữu Phước trong việc tập hợp tư liệu, nhân chứng và khảo sát thực địa để làm sáng tỏ sự kiện lịch sử gắn với Anh hùng Lê Văn Tám.

Đồng chí nhấn mạnh, hình tượng Lê Văn Tám là biểu tượng của nhiều thế hệ thanh thiếu niên, gắn liền với Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Qua đó, mong muốn báo chí thành phố tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động đời sống và đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐN

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân đề nghị tác giả Trần Hữu Phước và Chuyên đề Công an TPHCM tiếp tục khai thác các đề tài về nhân vật lịch sử, tăng cường thông tin về công nhân, người lao động. Đồng chí gợi ý khắc họa những nhân vật có tư duy đột phá, tinh thần “xé rào” trong 40 năm đổi mới; đồng thời hệ thống hóa tuyến bài về Anh hùng Lê Văn Tám thành tư liệu phục vụ giảng dạy trong trường học.

NGUYỄN TÂN