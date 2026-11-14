Giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan qua hoạt động tri ân liệt sĩ

Ngày 14-11, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) triển khai mô hình “Quản lý, giáo dục phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng thanh thiếu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật” giai đoạn 2026-2030, kết hợp tuyên truyền pháp luật, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm.

Công an xã Đông Thạnh giáo dục các thanh thiếu niên chưa ngoan bằng hoạt động tri ân

Tham gia chương trình giáo dục có hơn 60 thanh thiếu niên trên địa bàn xã Đông Thạnh. Đây là những trường hợp từng vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trộm cắp vặt (trộm chó, mèo...), bỏ học và tụ tập nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an xã Đông Thạnh đã tổ chức hoạt động tri ân nhằm giáo dục các em. Theo đó, dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Thạnh, các em cùng phụ huynh tham gia dâng hương, quét dọn, vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn.

Tiếp đó, tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đặng Thúc Vịnh, Trung tá Nguyễn Mai Phương, Phó Trưởng Công an xã Đông Thạnh, tuyên truyền kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng tránh các loại ma túy, đặc biệt là ma túy mới cho các em.

Hoạt động tri ân được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong chuyên đề an toàn giao thông, cán bộ cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) phổ biến các quy định pháp luật, những hành vi vi phạm thường gặp ở thanh thiếu niên và kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia giao thông.

Ban tổ chức cũng tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu luật - Sống đẹp” với 30 câu hỏi, trao quà cho 5 người đạt điểm cao nhất.

Thanh thiếu niên chưa ngoan tham gia dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trung tá Nguyễn Mai Phương cho biết, Công an xã đã lập hồ sơ quản lý, giáo dục hơn 60 thanh thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn. Mô hình tập trung giáo dục phòng ngừa từ sớm những trường hợp có biểu hiện lệch chuẩn như tụ tập hay gây rối, trước khi hành vi phát triển thành vi phạm pháp luật.

Công an xã còn phối hợp chính quyền địa phương nắm bắt hoàn cảnh từng em và hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho trường hợp đủ tuổi lao động, giúp các em ổn định cuộc sống.

Các bạn trẻ được hướng dẫn lau dọn ở nghĩa trang. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ông V.V.H., phụ huynh có con 15 tuổi thuộc diện được quản lý, giáo dục, bày tỏ vui mừng khi con mình được lực lượng Công an và chính quyền địa phương quan tâm.

Ông H. cho biết, ở độ tuổi này, các em thường dễ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, dù gia đình nhiều lần khuyên bảo.

Công an lồng ghép tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống ma túy. ﻿Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Công an xã Đông Thạnh, mô hình trên được duy trì từ năm 2026 đến năm 2030, tổ chức định kỳ hàng tháng và đột xuất khi cần thiết, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng xã Đông Thạnh không có ma túy vào năm 2030.

NGUYỄN TÂN