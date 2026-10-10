Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ an toàn, hiệu quả

Thông cáo chung Đà Nẵng 2026 thống nhất một số nội dung: tăng cường hợp tác giải quyết các vụ án xuyên biên giới, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử.

Chiều 10-10, sau những phiên làm việc hiệu quả, Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số” đã thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng hội đàm song phương với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc Trương Quân

Thông cáo chung nhấn mạnh, trong bối cảnh giao lưu kinh tế và thương mại khu vực ngày càng gia tăng, hợp tác tư pháp đóng vai trò nòng cốt trong việc tạo dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý và bảo đảm môi trường hợp tác ổn định, minh bạch.

Lãnh đạo Tòa án các nước thống nhất tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và thương mại xuyên biên giới, đồng thời đề xuất những phương thức hợp tác mới phù hợp với luật pháp quốc tế và điều ước mà các nước là thành viên.

Thông cáo chung đánh giá cao những bước tiến đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xét xử. Việc xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại những cơ hội chưa từng có giúp hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận công lý. Các bên cam kết tăng cường trao đổi tri thức, chủ động nhận diện thách thức để ứng dụng công nghệ một cách an toàn và hiệu quả.

Việc thông qua Thông cáo chung không chỉ đánh dấu thành công của Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư do Việt Nam đăng cai, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc, củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong toàn khu vực.

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NGUYÊN KHÔI