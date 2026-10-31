An toàn - Tiết kiệm điện

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 28/10/2026 đến 03/11/2026, cụ thể như sau:

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

+ Thứ Ba 10/11/26: U29OG2; B19M2 - Mất điện một phần hẻm 499 đường Quang Trung, Phường Gò Vấp. Thời gian từ 10g00 đến 10g05; Mất điện một phần đường Nguyễn Văn Nghi, Phường Hạnh Thông. Thời gian từ 10g30 đến 10g35.

PC Gia Định

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