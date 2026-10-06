Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu quý 4 dự kiến tăng 11,3%

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc quý 4-2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sáng 4-10. Ảnh: EVN

Thông tin dự báo được căn cứ trên phương thức vận hành tháng 10 của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), thuộc Bộ Công thương, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 6-10.

Để đáp ứng nhu cầu điện những tháng cuối năm, EVN sẽ phối hợp với NSMO theo dõi, cập nhật nhu cầu phụ tải, độ khả dụng của các nguồn điện và tình hình thủy văn tại các hồ chứa; đồng thời chuẩn bị phương án cung ứng điện cho năm 2027.

EVN yêu cầu các nhà máy thủy điện thường xuyên theo dõi thời tiết, thủy văn để phối hợp tích nước, sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước. Các đơn vị nhiệt điện hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027 và có kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định, dài hạn.

Về đầu tư nguồn điện, EVN đặt mục tiêu đưa cả 2 tổ máy của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại trong năm 2026. Dự án LNG Quảng Trạch II tiếp tục triển khai theo tiến độ hợp đồng; các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục thi công theo kế hoạch quý 4.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 99,62%. Ảnh: EVN

Về lưới điện, EVN tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026.

EVN cũng đôn đốc tiến độ các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc tại khu vực Móng Cái (TP Quảng Ninh), với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý 2-2027.

Tin liên quan EVN ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

P.V