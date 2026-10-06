Kinh tế

Thị trường

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu quý 4 dự kiến tăng 11,3%

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc quý 4-2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sáng 4-10. Ảnh: EVN
Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sáng 4-10. Ảnh: EVN

Thông tin dự báo được căn cứ trên phương thức vận hành tháng 10 của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), thuộc Bộ Công thương, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 6-10.

Để đáp ứng nhu cầu điện những tháng cuối năm, EVN sẽ phối hợp với NSMO theo dõi, cập nhật nhu cầu phụ tải, độ khả dụng của các nguồn điện và tình hình thủy văn tại các hồ chứa; đồng thời chuẩn bị phương án cung ứng điện cho năm 2027.

EVN yêu cầu các nhà máy thủy điện thường xuyên theo dõi thời tiết, thủy văn để phối hợp tích nước, sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước. Các đơn vị nhiệt điện hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027 và có kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định, dài hạn.

Về đầu tư nguồn điện, EVN đặt mục tiêu đưa cả 2 tổ máy của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại trong năm 2026. Dự án LNG Quảng Trạch II tiếp tục triển khai theo tiến độ hợp đồng; các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục thi công theo kế hoạch quý 4.

IMG_2414.jpeg
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 99,62%. Ảnh: EVN

Về lưới điện, EVN tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026.

EVN cũng đôn đốc tiến độ các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc tại khu vực Móng Cái (TP Quảng Ninh), với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý 2-2027.

Tin liên quan
P.V

Từ khóa

sản lượng điện EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn