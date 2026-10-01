Phát động đợt thi đua 100 ngày tăng tốc, bứt phá

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026”. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 23-9 đến 31-12, nhằm tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. Đối tượng tham gia phong trào là các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty.

Các đồng chí lãnh đạo EVNHCMC cam kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 (hàng đứng, phía trước) (ẢNH: HOA NGHI)

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Phong trào thi đua của EVNHCMC tập trung tạo chuyển biến về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, nhiệm vụ chậm tiến độ và chỉ tiêu chưa hoàn thành. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và điều kiện thực tế của từng đơn vị; xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và kết quả đầu ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được xác định trong đợt thi đua gồm: bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố; phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 58.780,0 triệu kWh; tiết kiệm điện tối thiểu 3% điện thương phẩm; tổn thất điện năng không vượt 2,95%.

Tổng công ty tiếp tục kiểm soát các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện theo kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Trong đó, SAIFI (số lần mất điện trung bình) không vượt 1,2 lần và SAIDI (thời gian mất điện trung bình) không vượt 120 phút; hoàn thành khối lượng sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và các công trình trọng điểm được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Các nhiệm vụ khác được Tổng công ty tập trung thực hiện gồm nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng; quản lý chặt chẽ công tơ, dữ liệu đo đếm; tăng cường kiểm soát an toàn lao động, an toàn điện và phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tự động hóa và ứng dụng khoa học công nghệ.

Rà soát tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn

Để thực hiện thành công phong trào thi đua, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, xây dựng tiến độ chi tiết đối với các nhiệm vụ còn lại. Đồng thời phân công rõ người chủ trì, người phối hợp, thời hạn và sản phẩm hoàn thành.

Tổng công ty yêu cầu tổ chức vận hành hệ thống điện an toàn, linh hoạt; chủ động phương án cung cấp điện, phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố; thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và các công trình đồng bộ với dự án giao thông trọng điểm. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; nâng cao hiệu quả kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng; tăng cường kiểm tra, phúc tra hiện trường, giám sát trực tuyến và huấn luyện an toàn. Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành, vận hành lưới điện và nâng cao chất lượng dữ liệu dùng chung.

An toàn lao động, an toàn điện và phòng chống cháy nổ tiếp tục được xác định là yêu cầu xuyên suốt. Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ quy định, quy trình, biện pháp an toàn, không để xảy ra tai nạn do nguyên nhân chủ quan. Công tác kiểm tra, giám sát trực tuyến và huấn luyện an toàn được tăng cường nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, nhận diện nguy cơ và triển khai biện pháp phòng ngừa.

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua, ngành điện thành phố khuyến khích mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tự động hóa và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị, điều hành và vận hành lưới điện. EVNHCMC đặt yêu cầu tăng số lượng sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất có khả năng áp dụng vào thực tiễn, ưu tiên sáng kiến góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, giảm sự cố, cải thiện an toàn và chất lượng dịch vụ.

EVNHCMC cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”. Các nhiệm vụ trọng tâm của EVNHCMC về bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. EVNHCMC đặt yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát rủi ro. EVNHCMC khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật…

HOA NGHI