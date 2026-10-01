EVNHCMC đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, an toàn, ổn định

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Tổng giám đốc và người lao động (NLĐ) năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, tạo diễn đàn để NLĐ trực tiếp trao đổi, nêu tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công việc, đời sống và chế độ, chính sách.

Lễ khánh thành và gắn biển công trình Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo, TPHCM (ẢNH: KHÁNH NHUNG)

Báo cáo tại hội nghị, EVNHCMC cho biết, tháng 9-2026, EVNHCMC bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thành phố; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động. Tổng công ty dự kiến sẽ thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm và thu nhập cho NLĐ.

Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 45,06 tỷ kWh, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 75,13% kế hoạch EVN giao. EVNHCMC đáp ứng đầy đủ nhu cầu phụ tải cực đại của thành phố ở mức 9.668MW, tăng 6,06% so với cùng kỳ. Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, SAIFI ước đạt 0,92 lần và SAIDI 92 phút. Tổn thất điện năng qua đo đếm thực hiện ở mức 2,58%, thấp hơn 0,37 điểm phần trăm so với kế hoạch EVN giao. Sản lượng điện tiết kiệm ước đạt 2.807,78 triệu kWh, tương đương 6,23% sản lượng điện thương phẩm.

Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh. EVNHCMC duy trì 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4, vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, 9 tháng đầu năm, EVNHCMC đã khởi công 9/22 công trình và hoàn thành 4/4 công trình EVN giao. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo, phát triển nguồn nhân lực được Tổng công ty chú trọng. EVNHCMC đã tổ chức đào tạo 62.882 lượt, đạt 112,1% kế hoạch. Số giờ đào tạo bình quân đạt 53,65 giờ/người, vượt chỉ tiêu 40 giờ/ người/năm. Tổng công ty cũng đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV năm 2026, thực hiện quan trắc môi trường lao động và triển khai các biện pháp khắc phục, chăm lo sức khỏe NLĐ theo quy định.

Tại hội nghị, ban lãnh đạo EVNHCMC đã lắng nghe và giải đáp các kiến nghị của NLĐ về chế độ, chính sách, môi trường làm việc. Đáng chú ý, Tổng công ty hỗ trợ 100% chi phí đi lại để NLĐ tại Đặc khu Côn Đảo vào đất liền khám sức khỏe định kỳ, thể hiện sự quan tâm đối với NLĐ làm việc tại địa bàn đặc thù, góp phần giúp NLĐ yên tâm công tác, gắn bó và hoàn thành nhiệm vụ tại đảo xa.

KHÁNH NHUNG