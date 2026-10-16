An toàn - Tiết kiệm điện

Hoàn tất di dời trụ điện trên đường Chu Văn An

SGGP

Công ty Điện lực Gia Định thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa hoàn thành việc di dời toàn bộ cột điện trên tuyến đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TPHCM.

Nhân viên Công ty Điện lực Gia Định chuẩn bị cắt hạ trụ điện cũ
Nhân viên Công ty Điện lực Gia Định chuẩn bị cắt hạ trụ điện cũ

Trước đó, ngày 7-10, trên tuyến đường Chu Văn An, nhiều nhóm nhân viên Công ty Điện lực Gia Định đã thực hiện những phần việc cuối cùng để tiến hành di dời trụ điện. Giữa thời tiết nắng nóng, nhân viên ngành điện khẩn trương xử lý, cắt hạ và thu hồi các trụ điện; đồng thời phối hợp với nhân viên các đơn vị cáp viễn thông tháo dỡ thiết bị, xử lý dây dẫn trên trụ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công.

Đây là giai đoạn nước rút sau thời gian các đơn vị phối hợp triển khai lắp đặt hệ thống trụ mới, chuyển đấu nối lưới điện trung, hạ thế và xử lý hệ thống cáp trên tuyến. Đến đầu tháng 10, việc chuyển đấu nối hệ thống điện cơ bản hoàn tất, nguồn điện phục vụ người dân được duy trì ổn định. Tiếp đó, Công ty Điện lực Gia Định tập trung nhân lực, phương tiện để thu hồi trụ điện cũ và đã hoàn thành công tác thu hồi ngày 7-10.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, dài khoảng 600m, mở rộng mặt đường lên 23m với tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng giải quyết điểm “thắt cổ chai”, cải thiện khả năng kết nối giao thông, thoát nước và chỉnh trang đô thị tại khu vực Bình Thạnh.

Sau khi các trụ điện cuối cùng được thu hồi, mặt bằng sẽ được bàn giao để đơn vị thi công tiếp tục trải lớp bê tông nhựa hoàn thiện, lắp đặt dải phân cách, sơn kẻ đường, tổ chức phân làn và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 11-2026. Những trụ điện lần lượt được cắt hạ trong ngày 7-10 đánh dấu việc tháo gỡ một trong những vướng mắc cuối cùng của dự án mở rộng đường Chu Văn An, để tuyến đường sớm khoác lên diện mạo mới, thông thoáng và an toàn hơn.

THUẦN NGHI

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Ngã năm Bình Hòa Đường Chu Văn An Trụ điện Đường Phan Chu Trinh Đấu nối Dây dẫn Hạ thế Tháng 10 Cáp Nút cổ chai AT-TKĐ

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