Điện lực Tân Thuận: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

►Thứ Sáu ngày 02/10/2026 (09g00-14g00): Nhánh rẽ Bình Thạnh (I19BB5). Một phần đường Hà Quang Vóc, Ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh, TPHCM.
Mọi thắc mắc liên quan đến việc sử dụng điện, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài: 1900545454.
Công ty Điện lực Tân Thuận thông báo gián đoạn cung cấp điện xã Bình Khánh tuần lễ từ 30/9/2026 đến 06/10/2026, cụ thể như sau:
►Thứ Sáu ngày 02/10/2026 (09g00-14g00): Nhánh rẽ Bình Thạnh (I19BB5). Một phần đường Hà Quang Vóc, Ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh, TPHCM.
Mọi thắc mắc liên quan đến việc sử dụng điện, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài: 1900545454.