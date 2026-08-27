Kỹ sư Nguyễn Minh Nhựt nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026

Tại Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026 do Liên đoàn Lao động TPHCM và Báo SGGP tổ chức mới đây, kỹ sư Nguyễn Minh Nhựt, đội relay, Công ty Thí nghiệm điện lực TPHCM thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), được vinh danh nhờ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thử nghiệm thiết bị điện.

Kỹ sư Nguyễn Minh Nhựt được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026 (ẢNH: VIỆT HOA)

Kỹ sư Nguyễn Minh Nhựt với hơn 23 năm công tác trong lĩnh vực thử nghiệm relay, đã liên tục nghiên cứu, cải tiến các phương pháp và thiết bị phục vụ công việc, tập trung yêu cầu cụ thể thực tiễn nhằm nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn trong công tác thử nghiệm. Một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh là “Bộ hỗ trợ thử nghiệm mạch điều khiển quạt làm mát máy biến áp khô”, được EVNHCMC công nhận năm 2024 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận năm 2025.

Trước đây, việc kiểm tra hệ thống quạt làm mát tại hiện trường chủ yếu chỉ xác định được quạt có hoạt động hay không bằng cách tác động vào mạch điều khiển, trong khi chưa kiểm tra đầy đủ khả năng làm việc của cảm biến nhiệt độ. Từ thực tế này, anh Nhựt và đồng nghiệp đã nghiên cứu bộ hỗ trợ có khả năng giả lập nhiệt độ vận hành của máy biến áp, qua đó kiểm tra được cả cảm biến và mạch điều khiển quạt. Giải pháp giúp nhân viên thử nghiệm thực hiện đầy đủ các hạng mục kiểm tra thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao độ tin cậy của kết quả. Thiết bị có thiết kế gọn nhẹ, đơn giản, an toàn, thuận tiện vận chuyển và sử dụng tại hiện trường, mang lại giá trị làm lợi 260 triệu đồng/năm cho doanh nghiệp.

Đây là một trong 6 sáng kiến, giải pháp của kỹ sư Nguyễn Minh Nhựt được công nhận trong giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, “Bộ đo thời gian tác động của thiết bị đóng cắt” được nghiên cứu nhằm khắc phục hạn chế của phương pháp đo thủ công bằng đồng hồ bấm giờ khi kiểm tra recloser, RMU có relay bảo vệ. Thiết bị giúp đo thời gian tác động trực quan, hạn chế sai số do thao tác của người thử nghiệm, với giá trị làm lợi 235 triệu đồng/năm.

Năm 2023, từ yêu cầu kiểm tra hệ thống mạch dòng, tỷ số biến và cực tính của biến dòng, anh Nhựt tiếp tục nghiên cứu “Bộ giả lập ngắn mạch 3 pha dùng để thử nghiệm, kiểm tra cực tính mạch dòng bảo vệ các relay 87B, 87L, 21, 67”. Bộ giả lập tạo dòng ngắn mạch nhất thứ khoảng 30A, cao hơn khoảng 5 lần so với mức khoảng 7A của phương pháp thử thông thường qua máy biến áp 115/23kV, giúp chủ động kiểm tra hệ thống mạch dòng mà không phải chờ lắp đặt, đấu nối máy biến áp. Sáng kiến mang lại giá trị làm lợi 275 triệu đồng/năm. Hai giải pháp tiếp theo gồm “Bộ mô phỏng giả lập sơ đồ nhất thứ và hệ thống mạch liên động trong trạm trung gian 110kV”, được công nhận năm 2024, mang lại giá trị làm lợi 285 triệu đồng/năm và “Bộ dụng cụ đo thời gian đóng mở của dao cách ly”, được công nhận năm 2025, giá trị làm lợi 210 triệu đồng/năm.

Tổng cộng, 6 sáng kiến, giải pháp của anh Nguyễn Minh Nhựt trong giai đoạn 2021-2025 có giá trị làm lợi được ghi nhận 1,515 tỷ đồng/năm. Không chỉ tạo hiệu quả kinh tế, các giải pháp còn được ứng dụng trong thử nghiệm công trình mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và thử nghiệm định kỳ tại các trạm thuộc EVNHCMC; hỗ trợ bồi huấn kỹ sư, nhân viên mới và sinh viên chuyên ngành.

Bà Đỗ Thị Xuân Chi, thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC, cho rằng, những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất, được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng hiệu quả đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc và an toàn vận hành. Theo bà, việc người lao động chủ động tìm tòi, cải tiến và chia sẻ kinh nghiệm không chỉ tạo giá trị cho đơn vị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong EVNHCMC.

SONG GIANG