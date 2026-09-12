An toàn - Tiết kiệm điện

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 16/09/2026 đến 22/09/2026, cụ thể như sau:

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

+ Thứ tư 16/09/26: S2NDB - Mất điện một phần Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, một phần Bệnh Viện Ung Bướu; Công ty Cổ phần In Gia Định; Một phần đường Nơ Trang Long, phường Gia Định, TPHCM (Khu vực Trung Tâm Ung Bướu). Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

PC. Gia Định

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