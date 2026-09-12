Điện lực Tân Thuận: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty điện lực Tân Thuận thông báo gián đoạn cung cấp điện phường Xóm Chiếu, phường Tân Hưng, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Hiệp Phước trong tuần lễ từ 16/9/2026 đến 22/9/2026, cụ thể như sau:

►Thứ Tư ngày 16/9/2026 (09g00-14g00): Phân đoạn I29ID1, Một phần đường Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

►Thứ Tư ngày 16/9/2026 (09g00-14g00): Mã trạm I29BJ054D, Một phần đường Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận, TP.HCM.

►Thứ Năm ngày 17/9/2026 (09g00-14g00): Mã trạm S39DJ289D, Một phần đường Phan Huy Thực, phường Tân Hưng, TP.HCM.

►Thứ Sáu ngày 18/9/2026 (09g00-14g00): Phân đoạn M39BJ, Một phần đường Nguyễn Văn Tạo (từ đường Phan Văn Bảy đến Cầu Kênh Lộ), xã Hiệp Phước, TP.HCM.

►Thứ Sáu ngày 18/9/2026 (09g00-14g00): Mã trạm X19CJ276D, Một phần đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

►Thứ Hai ngày 21/9/2026 (09g00-14g00): Mã trạm A29AJ265D, Một phần hẻm 1172 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc sử dụng điện, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài: 1900545454.

PC Tân Thuận