Hôm nay 28-10, đối thoại cấp cao và công bố nhiều nội dung hợp tác, đầu tư quan trọng tại AEF 2026

Hôm nay 28-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) bước vào ngày làm việc trọng tâm với phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). TPHCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư khoảng 13 tỷ USD, 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế và các nội dung hợp tác với WEF.

Các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Theo chương trình, sáng nay, tại Thiskyhall (phường An Khánh, TPHCM), AEF 2026 sẽ diễn ra phiên khai mạc và toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phát biểu chào mừng.

Tiếp đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng và phát biểu của ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF.

Các đại biểu tham dự phiên Thảo luận "Định hình Nông nghiệp Thông minh: Dữ liệu, Công nghệ và Chuỗi Giá trị Nông sản - Thực phẩm bền vững". Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Phiên toàn thể dự kiến có sự tham gia của ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE; Nữ Nam tước Rosalie Winterton, đại diện Vương quốc Anh; lãnh đạo các đô thị Phnom Penh, Yangon cùng đại diện Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu...

Nhiều dự án hợp tác sẽ được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (Công bố dự án hỗ trợ 200 doanh nghiệp thực hành ESG). Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Các tham luận sẽ tập trung nhận diện sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng, dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời thảo luận những mô hình hợp tác mới nhằm phát huy lợi thế bổ trợ giữa các nền kinh tế.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Phiên đối thoại dự kiến tập trung vào những chuyển dịch của kinh tế thế giới và tác động đối với Việt Nam; các động lực tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; khả năng huy động nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Một nội dung đáng chú ý là định hướng chuyển từ tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế sang chủ động đóng góp, đồng kiến tạo những sáng kiến và quan hệ đối tác mới, qua đó tăng cường vai trò Việt Nam trong kết nối các cực tăng trưởng toàn cầu.

Ngay sau phiên đối thoại cấp cao, TPHCM dự kiến công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, phát triển đô thị, hàng hải, năng lượng, công nghệ và dịch vụ thanh toán. Danh sách dự kiến gồm EQuest Capital, Sơn Kim Capital IFC, VinaCapital International Partners, Sài Gòn Marina IFC, Gemadept Holdings, Rovela Pay, REE Energy Finance, Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam, AG&P Holding Việt Nam và Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam). Việc công bố các thành viên đầu tiên được kỳ vọng thúc đẩy hình thành hệ sinh thái tài chính, mở rộng khả năng kết nối dòng vốn quốc tế phục vụ phát triển.

Đặc biệt, 12 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD dự kiến được công bố tại diễn đàn, tập trung vào các lĩnh vực cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao. Trong đó có Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link, Bến cảng Mỹ Xuân 6, Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Đại học Quốc tế, Khu công nghiệp Vĩnh Lập giai đoạn 1 và dự án Swift Logistics. Nhóm dự án công nghiệp, công nghệ cao gồm Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables, Xinyi Glass Việt Nam, Chang Yue Technology Việt Nam, Ito Automation Technologies Việt Nam và dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện, bộ làm mát nhiệt điện.

Theo Ban Tổ chức, các dự án trên đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc công bố tại diễn đàn nhằm giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tăng cường kết nối nhà đầu tư với đối tác công nghệ và tổ chức tài chính. Cùng với đó, UBND TPHCM và WEF dự kiến công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác, tạo cơ sở tăng cường kết nối thành phố với mạng lưới chuyên gia, tổ chức và đối tác quốc tế của WEF.

Chiều nay, diễn đàn sẽ tiếp tục với 4 tham luận chuyên sâu về thị trường tài chính toàn cầu, hạ tầng thông minh, trí tuệ nhân tạo và khung quản trị các cực tăng trưởng mới. Tiếp đó, phiên đối thoại “Xây dựng khung hợp tác trong kỷ nguyên mới” dự kiến có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Tài chính Bangladesh, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Trung tâm C4IR Kazakhstan, C40 Cities, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 3 nhóm giải pháp: kết nối công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển công cụ tài chính, huy động vốn dài hạn; xây dựng cơ chế hợp tác giữa chính phủ, địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Trọng tâm là tháo gỡ rào cản hợp tác xuyên biên giới, chuyển các cam kết thành chương trình, dự án cụ thể.

Trong khuôn khổ diễn đàn, TPHCM cũng dự kiến giới thiệu chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề “Sống động Thành phố Hồ Chí Minh/Vibrant HCMC”, nhằm thúc đẩy thương mại, tiêu dùng, dịch vụ và tạo thêm động lực tăng trưởng cuối năm. Chương trình chính dự kiến khép lại với phát biểu của Chủ tịch UBND TPHCM, truyền tải thông điệp về tiếp tục thúc đẩy hợp tác, huy động nguồn lực đầu tư và triển khai các sáng kiến sau diễn đàn.

ÁI VÂN - MAI HOA - HẠNH NHUNG