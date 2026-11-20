Hơn một thế kỷ trôi qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng không chỉ sáng ngời truyền thống đấu tranh cách mạng mà còn tự hào là cái nôi đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật và những người thợ lành nghề thành đạt trên nhiều lĩnh vực

Ngày 20-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của Thành phố.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Ảnh: Thanh Chiêu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được thành lập năm 1906 với tên gọi ban đầu là Trường Cơ khí Á Châu Sài Gòn. Nhà trường là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (năm 1911), và học sinh cơ khí tàu biển Tôn Đức Thắng khóa 1915 - 1917 từng theo học; sau này cả hai vị đều đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, trở thành tấm gương tiêu biểu về đạo đức và nhân cách của dân tộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, từ Trường Cơ khí Á Châu đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng hôm nay, nhà trường đã trải qua biết bao đổi thay lịch sử nhưng vẫn bền bỉ gìn giữ truyền thống, không ngừng vươn lên và khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có bề dày thành tích rất đáng tự hào.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước (thứ ba từ trái qua), đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó bí thư Thành ủy TPHCM (áo trắng) và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TPHCM (bìa trái) - trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố cho Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Ảnh: Thanh Chiêu

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, lịch sử 120 năm của nhà trường không chỉ được làm nên bởi những công trình hay những thành tựu trong đào tạo, mà còn được viết bằng trí tuệ, máu xương, lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và tâm huyết của biết bao thế hệ thầy và trò. Đó là hình ảnh các thế hệ thầy trò của Trường Cao Thắng dấn thân và tham gia trong các phong trào đấu tranh công khai, phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, phong trào yêu nước, đóng góp tích cực cho cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước. Các thế hệ thầy, trò tiếp tục miệt mài lao động, học tập, sáng tạo, đào tạo nên những người thợ giỏi, những cán bộ kỹ thuật có tay nghề, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố, đất nước.... "TPHCM luôn trân trọng về một ngôi trường đã đồng hành cùng với lịch sử dân tộc, gắn bó với sự phát triển của Thành phố và có nhiều đóng góp thiết thực trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho TPHCM và đất nước'- đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Chiêu

Đặt ra những yêu cầu phát triển với nhà trường khi được lựa chọn thực hiện chức năng trung tâm quốc gia về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nhấn mạnh, yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có tay nghề vững vàng, tư duy sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ hiện đại. Để hiện thực hóa khát vọng, yêu cầu phát triển nhà trường như định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Bộ Công Thương, TPHCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương cùng với các cơ quan có liên quan, sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhà trường có thể giữ gìn di sản, phát huy truyền thống tự hào, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

"Lãnh đạo Thành phố tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang được hun đúc qua thử thách 120 năm qua, với tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo và sức trẻ, trí tuệ của các em sinh viên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sẽ tiếp tục vững bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin yêu của Thành phố, đất nước và xã hội..."- đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, gửi gắm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (bìa trái) trao cờ thi đua của Bộ Công Thương cho Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Ảnh: Thanh Chiêu

Theo TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, năm 2026 đánh dấu chặng đường 120 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của nhà trường. Với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, nhà trường kiên trì xây dựng văn hóa cải tiến liên tục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, trang thiết bị đào tạo liên tục được đầu tư, bổ sung theo hướng hiện đại, gắn với yêu cầu thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. Những nỗ lực đó đã góp phần khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Với các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET của Hoa Kỳ và KOSEN của Nhật Bản, cùng sự tín nhiệm và đánh giá cao từ các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia như Intel, Daikin, Schindler…,Đặc biệt, năm 2026, trường được lựa chọn là cơ sở giáo dục thực hiện chức năng Trung tâm quốc gia về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. "Trong bối cảnh đó, kế thừa truyền thống 120 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường sẽ tiếp tục sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, kiên trì thực hiện triết lý đào tạo: người học có tác phong công nghiệp, có tư duy giải quyết vấn đề, nói được - làm được và có nền tảng để học tập suốt đời. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, cập nhật chương trình đào tạo và kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế, tiên phong trong xây dựng trường học thông minh, phát triển xanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước..."-TS Lê Đình Kha, phát biểu.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Đánh giá cao những thành tích tự hào của nhà trường, đồng thời đề cập đến chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất và yêu cầu về kỹ năng lao động. Đồng chí Phan Thị Thắng đề nghị nhà trường chú trọng ba định hướng trọng tâm, đó là gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của nhà trường, trong đó có những tư liệu, dấu tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các thế hệ học sinh tham gia cách mạng. Cùng với việc bảo tồn truyền thống, cần chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, trách nhiệm và lòng tự hào cho sinh viên. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, trước hết là chất lượng đội ngũ nhà giáo, chương trình và điều kiện thực hành. Nhà trường cần lựa chọn lĩnh vực ưu tiên trên cơ sở thế mạnh sẵn có, gắn với nhu cầu nhân lực của ngành Công Thương, TPHCM và khu vực phía Nam. Đồng thời phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp theo hướng thực chất, để doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, tổ chức thực hành đến đánh giá kỹ năng...

ĐẶNG TRINH