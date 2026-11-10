Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động nhiều cán bộ

Chiều 10-11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì và trao quyết định.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định, tặng hoa chúc mừng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, điều động, chỉ định đồng chí Huỳnh Văn Dân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An, đến Văn phòng Thành ủy TPHCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng 4 đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu công việc ngày càng cao, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay ngay vào nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ là nhân tố tích cực, chủ động cùng với cơ quan, đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, chung sức đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp Huỳnh Văn Dân cam kết nỗ lực, tiếp cận ngay công việc, tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

VĂN MINH