GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy phát biểu tại lễ trao quyết định, sáng 28-11

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy và Đại học Huế, tin tưởng tân Giám đốc Đại học Huế sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và tâm huyết, cùng tập thể lãnh đạo, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động và người học kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Đại học Huế phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức Giám đốc Đại học Huế

Trước đó, ngày 10-7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1252/QĐ-TTg về định hướng phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, theo định hướng đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và chuyển đổi số. Hiện Đại học Huế có 8 trường thành viên.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh năm 1969 tại TP Huế; có quá trình công tác gắn liền với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế từ năm 1996 đến nay, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giảng viên, bác sĩ điều trị, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng. Ông hiện là đại biểu HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031; Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

VĂN THẮNG